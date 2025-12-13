Hà Nội

Xã hội

Đạo chích gây ra hàng loạt vụ trộm máy chiếu 'sa lưới'

Dù đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên Nguyễn Hoàng Nghĩa (Đồng Nai) vẫn đột nhập vào các trường học để lấy trộm máy chiếu.

Hạo Nhiên

Ngày 13/12, thông tin từ Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Nghĩa (39 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo của Trường THPT Trần Phú bị mất ba máy chiếu, Công an phường Hải Châu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng gây án.

may-chieu-8129-6961.jpg
Đối tượng Nguyễn Hoàng Nghĩa...

Sau 2 giờ điều tra, lực lượng Công an đã xác định và mời Nguyễn Hoàng Nghĩa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm tại các trường THPT trên địa bàn thành phố, gồm: THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hiền và Trần Phú; lấy đi tổng cộng 14 máy chiếu. Ngoài ra, đối tượng còn thừa nhận gây ra một vụ tương tự tại Trường Đại học Quảng Bình.

c.jpg
...cùng tang vật bị bắt giữ.

Đáng chú ý, Nghĩa từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản (cũng là máy chiếu) tại các trường học ở Hà Nội. Đối tượng sống lang thang và hoạt động lưu động liên tỉnh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Xã hội

Đi sửa máy lạnh, 'tiện tay' trộm 11 triệu đồng của chủ nhà

Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Nguyễn Văn Hậu (tỉnh An Giang) đã lén lút lấy trộm 11 triệu đồng rồi đưa đi cất giấu.

Ngày 13/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hậu (SN 2003, trú tại ấp Phước Thành Lập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 13/10, Công an xã Gò Quao nhận được tin báo của bà Huỳnh Ngọc D (trú tại ấp Phước Thời, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) về việc bị mất số tiền 11.000.000 đồng để trong nhà tại ấp Phước Thời, xã Gò Quao.

Xã hội

Bắt tài xế taxi đột nhập nhà dân đục két sắt trộm tiền, vàng

Năm chạy xe từ xã Lưu Vệ lên xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và đợi đến khi vợ chồng chủ nhà đi làm thì đột nhập vào nhà đục két lấy trộm tiền, vàng.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 7h ngày 10/12, Công an xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của gia đình bà Lê Thị T. sinh năm 1975 trú tại thôn 2 xã Thường Xuân về việc bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt trộm cắp 60 triệu đồng tiền mặt và 1 chỉ vàng.

569.jpg
Đối tượng Lê Văn Năm và tang vật vụ án.
