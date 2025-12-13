Đạo chích gây ra hàng loạt vụ trộm máy chiếu 'sa lưới'

Dù đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên Nguyễn Hoàng Nghĩa (Đồng Nai) vẫn đột nhập vào các trường học để lấy trộm máy chiếu.

Ngày 13/12, thông tin từ Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Nghĩa (39 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo của Trường THPT Trần Phú bị mất ba máy chiếu, Công an phường Hải Châu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nghĩa...

Sau 2 giờ điều tra, lực lượng Công an đã xác định và mời Nguyễn Hoàng Nghĩa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm tại các trường THPT trên địa bàn thành phố, gồm: THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hiền và Trần Phú; lấy đi tổng cộng 14 máy chiếu. Ngoài ra, đối tượng còn thừa nhận gây ra một vụ tương tự tại Trường Đại học Quảng Bình.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Đáng chú ý, Nghĩa từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản (cũng là máy chiếu) tại các trường học ở Hà Nội. Đối tượng sống lang thang và hoạt động lưu động liên tỉnh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

