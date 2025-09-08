Bắt giam cựu nhân viên giả mạo chữ ký lãnh đạo nhằm chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam cựu nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai giả chữ ký lãnh đạo, làm hồ hồ sơ và chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngày 8/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đình Cát (SN 1967; trú xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện vụ việc có dấu hiệu "giả mạo trong công tác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực 9, TP Đà Nẵng).

Ngô Đình Cát tại cơ quan Công an.

Lực lượng công an đã nhanh chóng đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Theo kết quả điều tra, Ngô Đình Cát từng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên từ năm 2016. Lợi dụng vị trí công tác, từ năm 2019 – 2024, Cát đã nhiều lần nhận hồ sơ đất đai của người quen để "giúp làm thủ tục".

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, đối tượng này đã sửa chữa, cắt dán phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả mạo chữ ký của lãnh đạo chi nhánh, làm sai lệch nội dung trên 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 4 tài liệu trích đo, đăng ký biến động.

Trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một công dân, Cát còn gian dối yêu cầu nộp 60 triệu đồng "đóng thuế", sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, Cát đã thừa nhận toàn bộ hành vi và khắc phục số tiền chiếm đoạt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

