Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giam cựu nhân viên giả mạo chữ ký lãnh đạo nhằm chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam cựu nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai giả chữ ký lãnh đạo, làm hồ hồ sơ và chiếm đoạt tiền của người dân.

Thanh Hà

Ngày 8/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đình Cát (SN 1967; trú xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện vụ việc có dấu hiệu "giả mạo trong công tác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực 9, TP Đà Nẵng).

aa.png
Ngô Đình Cát tại cơ quan Công an.

Lực lượng công an đã nhanh chóng đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Theo kết quả điều tra, Ngô Đình Cát từng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên từ năm 2016. Lợi dụng vị trí công tác, từ năm 2019 – 2024, Cát đã nhiều lần nhận hồ sơ đất đai của người quen để "giúp làm thủ tục".

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, đối tượng này đã sửa chữa, cắt dán phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả mạo chữ ký của lãnh đạo chi nhánh, làm sai lệch nội dung trên 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 4 tài liệu trích đo, đăng ký biến động.

Trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một công dân, Cát còn gian dối yêu cầu nộp 60 triệu đồng "đóng thuế", sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, Cát đã thừa nhận toàn bộ hành vi và khắc phục số tiền chiếm đoạt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trà Vinh: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

(Nguồn: THĐT)
#Công an #nhân viên #văn phòng #đăng ký #đất đai #chiếm đoạt

Bài liên quan

Xã hội

“Nữ quái” lĩnh án tù vì lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng

Với cáo buộc tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Trần Thị Tú Trinh bị Toà án Nhân dân thành phố Huế tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 6/9, Toà án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Tú Trinh (SN 1986, trú tại TP. Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, Trinh tham gia nhiều dây hụi do chị Tôn Nữ Mỹ Nguyệt (SN 1993) và chị Lê Khánh Khánh Quỳnh (SN 1990) làm chủ hụi. Trong thời gian này, Trinh liên tục rút hụi ở các kỳ đầu, nhưng không đóng tiền ở các kỳ sau, dẫn đến nợ hụi lớn.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 'bắt cóc online'

Ngày 6/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Từ Liêm vừa giải cứu một nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online".

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 29/8/2025, Công an phường Từ Liêm nhận được tin trình báo của gia đình anh L (SN 2003) về việc anh bị các đối tượng bắt cóc, nhắn tin đòi chuộc 150 triệu đồng. Đồng thời gia đình nhận được điện thoại của anh nói bị đánh đập, phải chuyển tiền ngay.

capture-8587.png
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Số hóa

Cảnh báo 2 số điện thoại lừa đảo cần được tránh xa

Trong thời đại số hóa, các hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, khiến nhiều người dùng mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Chiêu trò nhắm độc quyền vào lòng tin người dùng

thue-1.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới