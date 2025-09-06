Công an Hà Nội kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 'bắt cóc online'

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 29/8/2025, Công an phường Từ Liêm nhận được tin trình báo của gia đình anh L (SN 2003) về việc anh bị các đối tượng bắt cóc, nhắn tin đòi chuộc 150 triệu đồng. Đồng thời gia đình nhận được điện thoại của anh nói bị đánh đập, phải chuyển tiền ngay.

Ảnh minh họa.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và tìm thấy anh L đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hoài Đức. Anh L khai nhận bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện yêu cầu đến nhà nghỉ, rồi gọi về gia đình thông báo việc bị bắt cóc, phải chuyển tiền để chuộc về. Khi được cán bộ Công an phường giải thích về thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, anh L đã bình tĩnh lại.

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn Thành phố bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, giới trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

