Bắt đối tượng xưng nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 30 tỷ ở An Giang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Ngọc Diễm (SN 1986, cư trú đường Sư Vạn Hạnh).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Ngọc Diễm (SN 1986, cư trú đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Đức, An Giang).

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc Lăng Ngọc Diễm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lăng Ngọc Diễm tại cơ quan Công an.

Qua xác minh nguồn tin về tội phạm xác định nội dung, vào khoảng năm 2024, Lăng Ngọc Diễm tự xưng là nhân viên một ngân hàng ở Long Xuyên có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn để huy động của 4 người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (cũ) với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa phương.