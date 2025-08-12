Hà Nội

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Hà Nội

Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Gia Đạt

Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã Trần Quốc Tuấn (SN: 1982, trú tại: 294 Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

capture.png
Đối tượng truy nã Trần Quốc Tuấn.

Theo hồ sơ, ngày 14/1/2025, Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 12/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã Trần Quốc Tuấn. Qua công tác nắm tình hình, ngày 07/8/2025, Công an phường Ngọc Hà đã bắt giữ thành công đối tượng tại ngõ 397 Phạm Văn Đồng.

Hiện Công an phường Ngọc Hà đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát kinh tế CATP để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
