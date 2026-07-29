Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển vật liệu nổ qua biên giới ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép lượng lớn vật liệu nổ qua biên giới, Hồ Văn Ngọc Trường đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 29/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển vật liệu nổ với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 19h50 ngày 23/7, tại thôn Doa Mã Lai, xã Hướng Phùng (Quảng Trị), Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn Biên phòng Hướng Phùng và Đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) mật phục, bắt quả tang Hồ Văn Ngọc Trường (SN: 2007, trú xã Khe Sanh) đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

g.jpg
Đối tượng Hồ Văn Ngọc Trường cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Hiếu Minh

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 74kg vật liệu nổ, một xe mô-tô không gắn biển số.

Cơ quan chức năng xác định, đây là lượng vật liệu nổ rất lớn, nếu đưa vào nội địa hoặc sử dụng trái phép có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, tài sản và an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Hiện, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.
#Biên phòng #Quảng Trị #vật liệu nổ #vận chuyển #trái phép #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Liều lĩnh cưa đầu đạn, lấy hàng chục kg thuốc nổ TNT đem bán

Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép thuốc nổ TNT hoạt động qua nhiều địa phương vừa bị Công an TP HCM triệt phá, thu giữ hơn 16kg thuốc nổ quân dụng.

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính, Trần Thanh Minh và Lê Xuân An để điều tra hành vi "mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

kto-tl_anh.jpg
Các đối tượng trong đường dây mua bán thuốc nổ TNT vừa bị Công an TP HCM phát hiện
Xem chi tiết

Xã hội

Bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng quy mô "khủng"

Một đường dây chuyên sản xuất, mua bán linh kiện súng có quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, triệt phá.

Bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng quy mô "khủng"

Ngày 01/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng nén hơi PCP và súng quân dụng hoạt động trên không gian mạng; thu giữ hơn 1 tấn linh kiện cùng nhiều vũ khí, đạn và tang vật liên quan.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bóc gỡ đường dây này.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá đường dây ma tuý “khủng” ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý đi giao cho khách, Phạm Xuân Thanh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 19/6, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 12/6, tại Km67+200 quốc lộ 8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Xuân Thanh (SN: 1982, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới