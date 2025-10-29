Bắt đối tượng trộm xe máy của nữ du khách nước ngoài tại Hà Nội

Nữ du khách Pháp để chiếc xe máy Honda Vision trên vỉa hè phố Quang Trung, Hà Nội đã bị đối tượng Nguyễn Nam Sơn trộm cắp.

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trình báo của nhân dân trên địa bàn, Công an phường Cửa Nam đã khẩn trương huy động lực lượng nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy của du khách nước ngoài.

Đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 16h ngày 28/10, Công an phường Cửa Nam tiếp nhận đơn trình báo của nữ du khách Pháp về việc mất trộm chiếc xe máy Honda Vision khi dựng xe trên vỉa hè phố Quang Trung. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cửa Nam đã khẩn trương điều tra, xác định đối tượng gây án.

Đến 17h cùng ngày, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Nam Sơn (SN 1993; trú tại phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Tại cơ quan Công an, Sơn thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy trên.

Hiện, Công an phường Cửa Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

