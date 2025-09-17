Bắt đối tượng rủ đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Thành đã cùng đồng bọn là N.V.Đ thực hiện vụ trộm cắp chiếc xe máy của chị N. Mở rộng điều tra, công an xác định bộ đôi này còn thực hiện hai vụ trộm khác.

Ngày 17/9, Công an xã Hòa Lạc, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Dũng Thành để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tên này cùng đồng bọn đã gây ra 3 vụ trộm cắp trên địa bàn xã trong khoảng thời gian ngắn. Trước đó, ngày 10/9, Công an xã Hòa Lạc tiếp nhận tin báo của chị P.T.T.N., SN 1971, trú tại xã Hòa Lạc về việc vào khoảng 3h sáng cùng ngày, gia đình chị bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Ablade, màu đỏ đen, BKS: 29V5-047.xx.

Đối tượng Nguyễn Dũng Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Lạc đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định kẻ gian đã lấy trộm chiếc xe trên là Nguyễn Dũng Thành, SN 1992, trú tại xã Hạ Bằng, Hà Nội. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, đã cùng đồng bọn là N.V.Đ, SN 1988, thực hiện vụ trộm cắp chiếc xe máy của chị N. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định bộ đôi này còn thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn.

Cụ thể, vào ngày 30/7/2025, Thành và Đạt đã trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave BKS: 12L1-243.65 của anh L.M.Q., trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, hiện đang sinh sống tại xã Hòa Lạc. Tiếp đó, ngày 20/8/2025, các đối tượng tiếp tục gây ra vụ trộm tại thôn 1, xã Hòa Lạc, lấy đi nhiều tài sản là vật liệu xây dựng gồm bệt vệ sinh, gạch lát sàn, gạch ốp và keo chít mạch…

Đến nay, Công an xã Hòa Lạc đã bắt giữ Nguyễn Dũng Thành để phục vụ điều tra, đồng thời khẩn trương truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Đạt đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Hòa Lạc khuyến cáo người dân trên địa bàn cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của gia đình, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin khi phát hiện các đối tượng nghi vấn để góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

>>> Xem thêm video: Thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc