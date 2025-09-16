Hà Nội

Xã hội

Tóm gọn 2 'đạo chích' có nhiều tiền án, tiền sự ở Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 16/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản do hai đội tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự gây ra tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Trước đó, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được thông tin từ Công an phường Nam Hồng Lĩnh về vụ việc, vào khoảng 7h ngày 11/9, gia đình anh N.Q.V và chị N.T.N (trú tại Tổ dân phố 7 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện bị mất khoảng 430 triệu đồng, gồm: 400 triệu đồng tiền mặt, 1 nhẫn vàng 9999 có trọng lượng 3 chỉ, 2 nhẫn vàng tây có trọng lượng 2 chỉ.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng cử tổ công tác phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Nam Hồng Lĩnh, Công an phường Bắc Hồng, xã Tùng Lộc, xã Can Lộc, xã Đồng Lộc, xã Xuân Lộc triển khai điều tra, soát xét trên diện rộng.

68c91da6b237f.jpg
Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã khoanh vùng, xác định đối tượng Võ Tá Quang (SN 1988, trú tại tổ dân phố Sơn Thịnh, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) là nghi phạm gây ra vụ trộm trên.

Đến khoảng 6h ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hòa Khánh (Đà Nẵng) tiến hành bắt giữ hai đối tượng, gồm: đối tượng Võ Tá Quang và Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, trú tại TDP 8, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Được biết, 2 đối tượng Quang và Tiến đã có nhiều tiền án, tiền sự và vừa chấp hành án phạt tù trở về.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đạo chích #gây án #Công an Hà Tĩnh #bắt giữ #tiền án #tiền sự

