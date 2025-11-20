Bắt đối tượng giật túi xách cô gái đi xe máy một mình

Tên cướp đã giật chiếc túi xách của chị D., bên có 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Promax, 1 tai nghe Bluetooth và số tiền 430.000 đồng.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an xã Đồng Việt vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) và Công an phường Văn An (TP Hải Phòng) nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng cướp giật tài sản trên tuyến đường dẫn Cầu Đồng Việt đi thôn Đồng Nhân (xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh).

Đối tượng Nguyễn Văn Huy tại hiện trường vụ án.

Trước đó, ngày 13/11, Công an xã Đồng Việt tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị D. (sinh năm 1998, trú tại thôn Đồng Nhân, xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh), về việc đang điều khiển xe mô tô đi từ đường dẫn Cầu Đồng Việt đi thôn Đồng Nhân (xã Đồng Việt), thì bị một đối tượng nam giới không rõ lai lịch giật 1 chiếc túi xách, bên trong có 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Promax màu vàng, 1 tai nghe Bluetooth và số tiền 430.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Việt đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Văn An (TP Hải Phòng) điều tra, truy xét đối tượng.

Đến ngày 18/11, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1986, trú tại TDP Hữu Lộc, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng), đồng thời thu giữ toàn bộ số vật chứng có liên quan.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

