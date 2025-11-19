Hà Nội

Xã hội

Dàn cảnh chặn cướp điện thoại của người yêu cũ để xoá dữ liệu nhạy cảm

Lo sợ hình ảnh nhạy cảm bị phát tán, N.L.H.D (Cần Thơ) cùng bạn trai mới rủ thêm nhiều người dàn cảnh chặn đánh, cướp điện thoại người yêu cũ để xóa dữ liệu.

Hạo Nhiên

Ngày 19/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 thanh niên về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, N.L.H.D (19 tuổi, ngụ xã Hòa An) từng có quan hệ tình cảm, sống chung với anh T.D.T (TP Cần Thơ). Trong thời gian quen nhau, anh D.T có lưu trữ một số thông tin riêng tư của cả hai trong điện thoại.

dan-canh-cuo-tai-san-can-tho-3-7486-3865.jpg
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Đ.H.K...

Sau khi chia tay, H.D quen với Đ.H.K (18 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) và lo sợ những thông tin riêng tư có thể bị phát tán nên kể lại sự việc, nhờ H.K tìm cách xóa dữ liệu. HK liền lên kế hoạch chiếm đoạt điện thoại của D.T.

Tối 25/12/2024, H.K tập hợp nhóm bạn tại một quán cà phê ở quận Ninh Kiều (nay là phường Tân An) triển khai kế hoạch đánh lấy điện thoại của D.T.

Đến rạng sáng 26/12/2024, sau khi được H.D cung cấp thời gian tan ca của anh D.T, nhóm phát hiện bị hại rời nơi làm việc và bám theo đến khu vực xã Nhơn Ái. Tại đây, 2 người xin rút lui vì quen biết bị hại, số còn lại tiếp tục truy đuổi.

dan-canh-cuo-tai-san-can-tho-2-7939-6081.jpg
Nhóm các đối tượng tham gia vụ việc tại cơ quan CSĐT.

Khi đến khu vực gần cầu Vàm Xáng, D.G.A chở P.H.H vượt lên ép xe anh D.T. Lúc này, H.H dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu khiến anh D.T ngã xuống đường và tiếp tục bị đánh vào mặt, vai. Lúc này, điện thoại iPhone 14 Pro Max của anh D.T rơi khỏi hộc xe, H.K nhặt lấy rồi cùng cả nhóm tẩu thoát.

Gây án xong, cả nhóm quay về nhà D.G.A tại xã Nhơn Ái, giao chiếc điện thoại cho H.D. Do không mở được mật khẩu và lo sợ bị phát hiện, H.K và H.D mang điện thoại về nhà cất giấu.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, trong số 10 đối tượng có 6 người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, 4 người còn lại trên 18 tuổi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #TP Cần Thơ #khởi tố #bắt giữ #nhóm đối tượng #đánh người

