Công an Phú Thọ bắt 3 tên cướp táo tợn

Nguyễn Ngọc Nam đã tạo tài khoản mạng xã hội ảo để liên hệ mua xe với bị hại G. Sau đó, Nam rủ thêm 2 đối tượng bàn bạc, lên kế hoạch cướp xe máy.

Ngày 20/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bắt bị can để tạm giam đối với cả 3 đối tượng về tội cướp tài sản xảy ra tại khu công nghiệp Bá Thiện.

Trước đó, ngày 19/11, anh Nguyễn Đức G. (SN 2007, quê Tuyên Quang, thường trú tại xã Bình Tuyền) mang xe máy đến khu vực khu công nghiệp Bá Thiện (tỉnh Phú Thọ) để bán cho người mua liên hệ qua mạng xã hội.

Các đối tượng cướp tài sản.

Khi đến điểm hẹn, anh G. bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công, đánh đập và sử dụng dùi cui điện chích vào vùng đầu, mặt rồi cướp đi chiếc xe máy trị giá khoảng 30 triệu đồng trước khi tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp Đồn Công an khu công nghiệp Bá Thiện và công an các xã lân cận triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Chỉ sau 10 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Ngọc Nam (SN 2008), Nguyễn Hoàng Nam (SN 2009) cùng trú tại xã Tam Đảo và Trần Quang Trường (SN 2008) trú xã Bình Tuyền.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Ngọc Nam là người tạo tài khoản ảo để liên hệ mua xe. Sau đó, Nam rủ 2 đối tượng bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện hành vi cướp xe máy.

Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ tang vật, hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời, tạm giam cả 3 đối tượng để điều tra về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

