Xã hội

Khởi tố thanh niên làm 'chuyện người lớn' với bạn gái nhí

Sau khi rủ bạn gái “nhí” về nhà chơi, đối tượng Kiến An (tỉnh Vĩnh Long) đã thực hiện hành vi giao cấu nạn nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 20/11, thông tin từ Công an xã Hàm Giang (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kiến An (SN 2004, cư trú tại ấp Thanh xuyên, xã Hàm Giang) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2025, An có quen với K.T.O.S (SN 2011, ngụ xã Trà Cú) qua Facebook và có hẹn gặp gỡ với K.T.O.S nhiều lần.

z7227169591623-55809e927ba7c2471af181c94ddf6e6a.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kiến An.

Đến ngày 15/9, An rủ S. về nhà chơi và thực hiện hành vi giao cấu. Phát hiện sự việc, gia đình em S. đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành yêu cầu trưng cầu giám định đối với S và phát hiện S bị xâm hại.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video bắt giữ khẩn cấp đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Bài liên quan

Xã hội

Dàn cảnh chặn cướp điện thoại của người yêu cũ để xoá dữ liệu nhạy cảm

Lo sợ hình ảnh nhạy cảm bị phát tán, N.L.H.D (Cần Thơ) cùng bạn trai mới rủ thêm nhiều người dàn cảnh chặn đánh, cướp điện thoại người yêu cũ để xóa dữ liệu.

Ngày 19/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 thanh niên về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, N.L.H.D (19 tuổi, ngụ xã Hòa An) từng có quan hệ tình cảm, sống chung với anh T.D.T (TP Cần Thơ). Trong thời gian quen nhau, anh D.T có lưu trữ một số thông tin riêng tư của cả hai trong điện thoại.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nam thanh niên có hành vi hiếp dâm ở Quảng Trị

Trong lúc đi làm rẫy, chị H.T.H (Quảng Trị) bị một nam thanh niên dùng rựa khống chế và thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 5/6, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H.V.C (SN 1999 trú tại xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vì hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 13h15 ngày 4/6, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin báo từ Công an xã Lìa về việc chị H.T.H (SN 1999, trú xã Lìa, huyện Hướng Hóa) bị một nam thanh niên dùng rựa khống chế và thực hiện hành vi giao cấu khi đang đi làm rẫy chiều 3/6.

Xem chi tiết

Xã hội

Thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé 12 tuổi ở Lào Cai sẽ bị xử lý ra sao?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, đây là vụ án hình sự đau lòng khi cả nạn nhân và đối tượng gây án đều là trẻ em.

Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai mới đây thông tin, đơn vị vừa bắt giữ Trần Trọng Hiếu (SN 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tối 2/11, Công an xã Bảo Hà tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L, (SN 1993, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17h cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B. (SN 2013, 12 tuổi) bị Trần Trọng Hiếu hiếp dâm, tại khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Xem chi tiết

