Khởi tố thanh niên làm 'chuyện người lớn' với bạn gái nhí

Sau khi rủ bạn gái “nhí” về nhà chơi, đối tượng Kiến An (tỉnh Vĩnh Long) đã thực hiện hành vi giao cấu nạn nhân.

Ngày 20/11, thông tin từ Công an xã Hàm Giang (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kiến An (SN 2004, cư trú tại ấp Thanh xuyên, xã Hàm Giang) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2025, An có quen với K.T.O.S (SN 2011, ngụ xã Trà Cú) qua Facebook và có hẹn gặp gỡ với K.T.O.S nhiều lần.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kiến An.

Đến ngày 15/9, An rủ S. về nhà chơi và thực hiện hành vi giao cấu. Phát hiện sự việc, gia đình em S. đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành yêu cầu trưng cầu giám định đối với S và phát hiện S bị xâm hại.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video bắt giữ khẩn cấp đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản.