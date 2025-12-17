Hà Nội

Xã hội

Đối tượng 'cõng' 15.000 viên ma túy tổng hợp cùng vũ khí nóng 'sa lưới'

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) vừa bắt đối tượng Nguyễn Tiến Dũng và thu giữ 15.000 viên ma túy tổng hợp; 4,585g ma túy.

Thanh Hà

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an phường Cửa Lò và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng (SN 1990, trú xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

images2071831-2.jpg
Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán ma túy từ Hà Tĩnh trung chuyển qua Nghệ An rồi đưa đi các địa bàn khác tiêu thụ, do Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 15.000 viên ma túy tổng hợp, 4,585g ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn. Quá trình bắt giữ, đối tượng ngoan cố chống đối nhưng đã bị khống chế an toàn.

Theo hồ sơ, Nguyễn Tiến Dũng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án liên quan đến các tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an Nghệ An củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn:

(Nguồn: VTV1)
#Công an #Nghệ An #ma túy #tiêu thụ #thu giữ #Hà Tĩnh

