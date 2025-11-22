Hà Nội

Xã hội

Bắt chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường ở Ninh Bình

Lợi dụng chức trách được giao khi còn là cán bộ xã, đối tượng Trịnh Văn Minh đã nhận hối lộ để làm các thủ tục đất đai trái quy định.

Gia Đạt

Ngày 22/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trịnh Văn Minh, sinh năm 1979 ở phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 2 Điều 354 Bộ luật hình sự.

capture.png
Đối tượng Trịnh Văn Minh tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, do nguyên là công chức địa chính xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư (nay là phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Trịnh Văn Minh đã cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách được giao, sử dụng các thủ đoạn khác nhau để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng, thiệt hại cho người dân để nhận số tiền cùng hiện vật có giá trị 27,3 triệu đồng.

Thực tế, khi thửa đất trên được giao dịch trên thị trường với giá 1,8 tỷ đồng, sự việc mới bị phát hiện và hành vi của Trịnh Văn Minh và những đối tượng liên quan bị Cơ quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguồn: ĐTHĐT.
#Ninh Bình #Kinh tế hạ tầng #Chuyên viên #Hối lộ #Đất đai

