Xã hội

Bắt 7 đối tượng tấn công người đi đường khiến một thiếu niên mất thị lực

Cho rằng 2 người đang ở trong công viên giống đối tượng đã thách thức mình trước đó, nhóm côn đồ đã xông vào đánh hội đồng khiến một thiếu niên bị mất thị lực.

Thanh Hà

Ngày 20/8, thông tin từ Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao 7 đối tượng (từ 16 đến 18 tuổi) và tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại Khu công viên Bắc Tượng đài, đường 2/9.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 16/8, Công an phường Hòa Cường nhận được tin báo của người dân về việc hai em N.D.L (16 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và T.M.C (19 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) bị một nhóm nhiều đối tượng điều khiển xe máy tấn công, khiến em L. bị thương tích nặng, rồi bỏ trốn.

nhom-doi-tuong-bi-bat.jpg
Nhóm 7 đối tượng liên quan đến vụ việc và tang vật.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã xác minh làm rõ và tạm giữ 7/10 đối tượng liên quan cùng phương tiện, tang vật gây án. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do thấy em L. và em C. giống nhóm đối tượng đã thách thức trước đó nên đã tấn công hai em.

Theo đó, 7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Anh Quốc, Đỗ Huy Tín, Trương Ngọc Vinh, Hồ Văn Đại Vĩ, Phạm Ngọc Hiếu và Đặng Văn Quang Thảo.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, nạn nhân em N.D.L sau khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng được chẩn đoán vỡ nhãn cầu phải, mù vĩnh viễn và nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định thương tích ban đầu đối với em L. tối thiểu là 41%.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

