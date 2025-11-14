Quen bạn gái 18 tuổi trên mạng, nam thanh niên bị cướp tài sản

Tú và Mai Anh là chủ mưu, bàn bạc lên kế hoạch, lấy tên là Mai để cùng Khánh và Tuấn đi cướp tài sản của anh Kim.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang tạm giữ 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản và một đối tượng về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, rạng sáng 11/11, Công an phường Bồng Lai (Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo tố giác của anh Nông Văn Kim (SN 2005, quê quán tỉnh Lạng Sơn), về việc bị 3 đối tượng đeo khẩu trang, đi xe máy Honda Vision không biển kiểm soát đuổi, chặn ở đoạn đường dân sinh đê sông Đuống thuộc địa phận Vũ Dương. Thời điểm này, anh Kim đang chở bạn gái tên Mai từ một quán nước thuộc Lãm Làng (Nam Sơn, Bắc Ninh) về Vũ Dương (Bồng Lai, Bắc Ninh).

Các đối tượng trong vụ án.

Trong đó, có 1 đối tượng cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn dài khoảng 2m. Khi đuổi kịp anh Kim, 1 đối tượng nhào xuống đánh, nhặt viên đá ném trúng mặt anh này. Tiếp đó, các đối tượng cướp xe máy Honda Wave 110 của anh Kim rồi bỏ đi.

Ngay khi tiếp nhận tin báo trên, Công an phường Bồng Lai khẩn trương xác minh. Đồng thời, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh để đề nghị sự phối hợp của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh).

Theo Công an phường Bồng Lai, quá trình điều tra, xác minh ban đầu, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn khi vụ việc xảy ra vào ban đêm, không có người chứng kiến. Các đối tượng bịt gần kín mặt và đi xe không có biển kiểm soát. Hơn nữa, cô gái tên “Mai” mà anh Kim chở cũng là ẩn số, vì nạn nhân mới quen trên ứng dụng Tiktok, và mới gặp mặt lần đầu tiên.

Tang vật của vụ án được cơ quan Công an thu giữ.

Sau 24h xảy ra vụ án, Công an phường Bồng Lai và các đơn vị nghiệp vụ đã xác định, truy bắt được các đối tượng gây ra vụ án, gồm: Hoàng Văn Tú (SN 2007, trú tại Vân Xá, Bồng Lai, Bắc Ninh); Nguyễn Thị Mai Anh (SN 2007, trú tại Văn Phong, Phù Lãng, Bắc Ninh); Nguyễn Quốc Khánh, (SN 2008, trú tại Yên Thế, Bắc Ninh) và Đoàn Minh Tuấn (SN 2004, trú tại Xuân Lương, Bắc Ninh).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Tú và Mai Anh (đã lấy tên là Mai để lừa nạn nhân Kim) là chủ mưu, bàn bạc lên kế hoạch để cùng Nguyễn Quốc Khánh và Đoàn Minh Tuấn đi cướp tài sản của anh Kim. Trong số này, đối tượng Tú đã có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản và tạm giữ hình sự đối với Đoàn Minh Tuấn về hành vi không tố giác tội phạm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

