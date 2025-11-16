Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

'Cõng' nhiều tiền án vẫn đi cướp giật vàng

Dù đã có 5 tiền án, nhưng do không có tiền tiêu xài nên Lê Huy Minh (Khánh Hòa) đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Hạo Nhiên

Ngày 16/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Huy Minh (37 tuổi, trú xã Diên Khánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 5h ngày 17/9, Minh điều khiển xe máy đã tháo biển số, đi từ nhà đến khu vực phường Nha Trang tìm người đeo dây chuyền vàng để giật.

Khi đến đoạn đường Xóm Cồn, quan sát thấy một phụ nữ đeo dây chuyền vàng đang đi bộ trên vỉa hè, Minh điều khiển xe áp sát giật lấy sợi dây chuyền và bỏ chạy. Sau đó, Minh đưa sợi dây chuyền cho H.T.T (31 tuổi, trú cùng xã) mang đi bán được 7 triệu đồng.

bat-doi-tuong-20251115172557.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Huy Minh.

Sau quá trình điều tra, truy xét, ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đã đưa Lê Huy Minh và H.T.T về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận, ngoài vụ việc trên đối tượng còn thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn hai phường Nha Trang và Bắc Nha Trang cũng với thủ đoạn tương tự.

Được biết, đối tượng Lê Huy Minh không có nghề nghiệp ổn định và đã có 5 tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Khánh Hoà #bắt giữ #đối tượng #cướp giật #khởi tố

Bài liên quan

Xã hội

Tên cướp táo tợn giật dây chuyền người đi bộ ở An Giang

Trong lúc đang đi bộ, chị N.T.N (tỉnh An Giang) bất ngờ bị tên cướp áp sát giật sợi dây chuyền vàng trên người.

Ngày 15/11, thông tin từ Công an xã Châu phú (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Út Em (SN:1991, trú ấp Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản".

doi-tuong-cao-van-ut.jpg
Đối tượng Cao Văn Út Em...
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép ở Vĩnh Long

Đang vận chuyển cát lậu đi tiêu thụ, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15/11, thông tin từ Công an phường Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang xác minh, xử lý 02 phương tiện vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép.

Trước đó, vào lúc 21h, ngày 07/11, lực lượng Công an phường Bến Tre tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông tại khu vực cầu Hàm Luông thì phát hiện, lập biên bản 02 ghe gỗ không biển kiểm soát do N.M.S (sinh năm 1990), ngụ xã Tân Phú và T.V.L (sinh năm 1993, ngụ tại địa phương) điều khiển.

Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn 'nữ quái' trộm xe máy ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của người dân, Nguyễn Thị Thảo Vy (tỉnh Hà Tĩnh) đã lén lút lấy trộm chiếc xe máy, rồi mang đi cất giấu tại nhà bạn.

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thảo Vy (2005, trú tại TPD Nam Tiến, phường Thành Sen) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Thảo Vy có ý định trộm cắp tài sản nên đã đi bộ trên các tuyến đường thuộc phường Thành Sen để tìm xe mô tô của người dân chủ quan, sơ hở.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới