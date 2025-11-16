'Cõng' nhiều tiền án vẫn đi cướp giật vàng

Dù đã có 5 tiền án, nhưng do không có tiền tiêu xài nên Lê Huy Minh (Khánh Hòa) đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 16/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Huy Minh (37 tuổi, trú xã Diên Khánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 5h ngày 17/9, Minh điều khiển xe máy đã tháo biển số, đi từ nhà đến khu vực phường Nha Trang tìm người đeo dây chuyền vàng để giật.

Khi đến đoạn đường Xóm Cồn, quan sát thấy một phụ nữ đeo dây chuyền vàng đang đi bộ trên vỉa hè, Minh điều khiển xe áp sát giật lấy sợi dây chuyền và bỏ chạy. Sau đó, Minh đưa sợi dây chuyền cho H.T.T (31 tuổi, trú cùng xã) mang đi bán được 7 triệu đồng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Huy Minh.

Sau quá trình điều tra, truy xét, ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đã đưa Lê Huy Minh và H.T.T về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận, ngoài vụ việc trên đối tượng còn thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn hai phường Nha Trang và Bắc Nha Trang cũng với thủ đoạn tương tự.

Được biết, đối tượng Lê Huy Minh không có nghề nghiệp ổn định và đã có 5 tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.