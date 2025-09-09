Hà Nội

Xã hội

Bắt 2 anh em ruột đột nhập công ty ở Nghệ An cuỗm 44 cuộn dây điện

Anh trai rủ em ruột cùng đột nhập công ty mình từng làm việc, trộm 44 cuộn dây điện có giá trị hơn 70 triệu đồng.

Thanh Hà

Ngày 9/9, thông tin từ Công an xã Hưng Nguyên (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 anh em ruột đã thực hiện vụ trộm 44 cuộn dây điện có giá trị hơn 70 triệu đồng của một công ty đóng trên địa bàn.

Trước đó vào chiều 6/9, Công an xã Hưng Nguyên nhận được tin báo của một công ty có trụ sở ở xã Hưng Nguyên về việc tối 5/9 bị kẻ gian đột nhập trộm đi 44 cuộn dây điện các loại với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Nguyên đã lập tức vào cuộc xác minh. Do thời gian mất trộm xảy ra vào đêm tối, khu vực nhà xưởng không có camera theo dõi nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn.

images2037241-z6992124075915-2b4a920daea6e2cd063d4239fa90e151.jpg
Hai anh em cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau 2 ngày sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 8/9, Công an xã Hưng Nguyên đã làm rõ vụ việc và bắt giữ thành công 2 đối tượng thực hiện vụ trộm trên là Nguyễn Quang Việt (SN 2001) và Nguyễn Hữu Bằng (SN 2003, cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An). Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ toàn bộ tang vật để trả cho bị hại.

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận từng làm việc tại nhà xưởng của công ty trên nên biết bên trong có nhiều cuộc dây điện giá trị lớn. Việt nảy sinh ý định trộm cắp nên đã rủ em trai là Nguyễn Hữu Bằng để thực hiện. Tối 5/9, hai anh em Việt và Bằng mặc áo mưa, đeo khẩu trang đột nhập nhà xưởng của công ty rồi thực hiện hành vi trộm cắp.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Hưng Nguyên điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

