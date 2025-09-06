Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng để lại xe máy, trộm cắp xe điện ở Hải Phòng

Khi đi qua nhà dân ở xã Bắc Thanh Miện (Hải Phòng), Phượng đã để lại xe máy, sau đó thực hiện hành vi trộm cắp xe máy điện.

Hải Ninh

Ngày 6/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Bắc Thanh Miện kịp thời bắt giữ Nguyễn Văn Phượng (SN 1999, quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh, hiện đang là công nhân thời vụ tại Công ty Orient Mark) – kẻ trộm cắp xe máy điện.

78755.jpg
Nguyễn Văn Phượng tại cơ quan công an cùng hai chiếc xe trong vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 3/8/2025, anh Vũ Tuấn Anh (SN 1987, trú tại thôn Thọ Trương, xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng phát hiện bị mất chiếc xe máy điện hiệu HTC màu vàng, trị giá khoảng 14 triệu đồng đỗ trong sân nhà. Thay vào đó, một chiếc xe mô tô lạ mang biển kiểm soát 34P2-0121 được để lại.

Do buổi chiều cùng ngày, anh Tuấn Anh cho nhiều người dân trong xã gửi nhờ xe trong sân để đi cổ vũ bóng đá, nghĩ rằng có người đi nhầm xe của mình nên chưa trình báo cơ quan công an.

Tới ngày 2/9, trong lúc đi qua khu vực Trường Tiểu học Lam Sơn (thôn Thọ Trương, xã Bắc Thanh Miện), anh Tuấn Anh bất ngờ nhìn thấy chiếc xe máy điện của mình đỗ ở ven đường và đang do một thanh niên lạ mặt sử dụng. Anh Tuấn Anh sau đó đã lập tức trình báo sự việc cho Công an xã Bắc Thanh Miện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu thanh niên điều khiển xe về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Phượng (SN 1999, quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh, hiện đang là công nhân thời vụ tại Công ty Orient Mark).

Phượng khai nhận đã trộm chiếc xe mô tô biển kiểm soát 34P2-0121 tại một nhà dân ở xã Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Phòng. Khi đi qua khu vực thôn Thọ Trương, xã Bắc Thanh Miện, thấy trong nhà anh Tuấn Anh có nhiều xe mới, giá trị cao nên đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy điện nêu trên, đồng thời để lại xe mô tô biển kiểm soát 34P2-0121.

Công an xã Bắc Thanh Miện đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông rút chìa khóa xe khách:

#Hải Phòng #trộm cắp xe điện #công an Hải Phòng #Nguyễn Văn Phượng #trộm xe máy điện

Bài liên quan

Xã hội

Bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

Từ tháng 6/2025 đến khi bị bắt, ổ nhóm gây ra 21 vụ trộm xe với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Các đối tượng này đều từng có tiền án và nghiện ma túy.

Ngày 29/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Vinh Hưng và nhiều đơn vị liên quan bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia, thu giữ 16 mô tô, nhiều điện thoại, biển số giả và tang vật khác.

cam-dau.png
Hai đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh.
Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn đối tượng trộm cắp xe máy ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của người dân, Chu Văn Dụng (Hà Tĩnh) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Dụng (SN 1976, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29/7, Công an xã Thiên Cầm nhận được trình báo từ chị Nguyễn Thị Sương (trú tại thôn Tây Long, xã Thiên Cầm) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 19 triệu đồng khi để tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Yên Hà.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng vào Nhà Văn hóa Tổ dân phố trộm xe máy của cô gái trẻ

Tại Công an phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đối tượng Lê Văn Thiện khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy để mang đi bán.

Ngày 22/8, Công an phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Văn Thiện, sinh năm 1993 ở thôn Phượng Lĩnh, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản…

5.jpg
Đối tượng Lê Văn Thiện tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới