Bắt đối tượng để lại xe máy, trộm cắp xe điện ở Hải Phòng

Khi đi qua nhà dân ở xã Bắc Thanh Miện (Hải Phòng), Phượng đã để lại xe máy, sau đó thực hiện hành vi trộm cắp xe máy điện.

Ngày 6/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Bắc Thanh Miện kịp thời bắt giữ Nguyễn Văn Phượng (SN 1999, quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh, hiện đang là công nhân thời vụ tại Công ty Orient Mark) – kẻ trộm cắp xe máy điện.

Nguyễn Văn Phượng tại cơ quan công an cùng hai chiếc xe trong vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 3/8/2025, anh Vũ Tuấn Anh (SN 1987, trú tại thôn Thọ Trương, xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng phát hiện bị mất chiếc xe máy điện hiệu HTC màu vàng, trị giá khoảng 14 triệu đồng đỗ trong sân nhà. Thay vào đó, một chiếc xe mô tô lạ mang biển kiểm soát 34P2-0121 được để lại.

Do buổi chiều cùng ngày, anh Tuấn Anh cho nhiều người dân trong xã gửi nhờ xe trong sân để đi cổ vũ bóng đá, nghĩ rằng có người đi nhầm xe của mình nên chưa trình báo cơ quan công an.

Tới ngày 2/9, trong lúc đi qua khu vực Trường Tiểu học Lam Sơn (thôn Thọ Trương, xã Bắc Thanh Miện), anh Tuấn Anh bất ngờ nhìn thấy chiếc xe máy điện của mình đỗ ở ven đường và đang do một thanh niên lạ mặt sử dụng. Anh Tuấn Anh sau đó đã lập tức trình báo sự việc cho Công an xã Bắc Thanh Miện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu thanh niên điều khiển xe về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Phượng (SN 1999, quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh, hiện đang là công nhân thời vụ tại Công ty Orient Mark).

Phượng khai nhận đã trộm chiếc xe mô tô biển kiểm soát 34P2-0121 tại một nhà dân ở xã Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Phòng. Khi đi qua khu vực thôn Thọ Trương, xã Bắc Thanh Miện, thấy trong nhà anh Tuấn Anh có nhiều xe mới, giá trị cao nên đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy điện nêu trên, đồng thời để lại xe mô tô biển kiểm soát 34P2-0121.

Công an xã Bắc Thanh Miện đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

