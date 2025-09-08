Bắt đối tượng người nước ngoài chuyên trộm cắp tài sản ở Việt Nam

Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người bảo vệ, các đối tượng đi đến nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để trộm cắp.

Ngày 8/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Huang Shaoning (SN 1971, quê quán tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 8/2025, Huang Shaoning đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp bằng hình thức đột nhập vào nhà dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cạy phá két sắt và lấy tài sản. Tổng giá trị tài sản đối tượng trộm cắp là gần 2 tỷ đồng.

Đối tượng Huang Shaoning tại cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Huang Shaoning khai nhận đi cùng với một đồng phạm cũng là người Quảng Tây (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gần Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, hai đối tượng di chuyển vào Quảng Trị bằng xe gắn máy.

Tại đây, lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người trông coi bảo vệ, các đối tượng đi đến các nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để đột nhập trộm cắp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Gây án xong, các đối tượng trở về nước, tiêu xài hết số tiền rồi mới ngược lại Việt Nam để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

