Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng người nước ngoài chuyên trộm cắp tài sản ở Việt Nam

Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người bảo vệ, các đối tượng đi đến nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để trộm cắp.

Hạo Nhiên

Ngày 8/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Huang Shaoning (SN 1971, quê quán tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 8/2025, Huang Shaoning đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp bằng hình thức đột nhập vào nhà dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cạy phá két sắt và lấy tài sản. Tổng giá trị tài sản đối tượng trộm cắp là gần 2 tỷ đồng.

1-1.jpg
Đối tượng Huang Shaoning tại cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Huang Shaoning khai nhận đi cùng với một đồng phạm cũng là người Quảng Tây (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gần Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, hai đối tượng di chuyển vào Quảng Trị bằng xe gắn máy.

Tại đây, lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người trông coi bảo vệ, các đối tượng đi đến các nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để đột nhập trộm cắp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Gây án xong, các đối tượng trở về nước, tiêu xài hết số tiền rồi mới ngược lại Việt Nam để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#Trộm cắp #người nước ngoài #gây án #Công an Quảng Trị #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 'ổ nhóm' sử dụng ma tuý, lòi ra kẻ trộm xe máy ở Lâm Đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy và trộm cắp tài sản.

Ngày 8/9, thông tin từ Công an xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy và trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 02h ngày 29/8, trong quá trình tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, Công an xã Sơn Mỹ phát hiện P.N.A (SN 1992) và H.V.T (SN 1982 cùng thường trú tại xã Sơn Mỹ) có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.

Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn đối tượng trộm cắp xe máy ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của người dân, Chu Văn Dụng (Hà Tĩnh) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Dụng (SN 1976, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29/7, Công an xã Thiên Cầm nhận được trình báo từ chị Nguyễn Thị Sương (trú tại thôn Tây Long, xã Thiên Cầm) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 19 triệu đồng khi để tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Yên Hà.

Xem chi tiết

Xã hội

Bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

Từ tháng 6/2025 đến khi bị bắt, ổ nhóm gây ra 21 vụ trộm xe với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Các đối tượng này đều từng có tiền án và nghiện ma túy.

Ngày 29/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Vinh Hưng và nhiều đơn vị liên quan bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia, thu giữ 16 mô tô, nhiều điện thoại, biển số giả và tang vật khác.

cam-dau.png
Hai đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới