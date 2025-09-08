Đang chờ chấp hành án vẫn đi trộm cắp tài sản

Trong lúc được tại ngoại chờ chấp hành án tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, Trần Hồng Phúc (Hà Tĩnh) đã đi trộm cắp tài sản và bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 08/9, thông tin từ Viện KSND khu vực 3 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Trần Hồng Phúc (SN 2005, trú tại thôn Phượng Thành, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 BLHS.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hồng Phúc. Ảnh: CACC.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 22/8, Trần Hồng Phúc đến nhà anh Nguyễn Văn Trí (SN 2006, trú tại TDP Tân Định, xã Đức Thọ) chơi. Tại đây, lợi dụng sơ hở, Phúc đã lén lút lấy trộm chiếc xe máy điện, nhãn hiệu YADEA Xmen Sport (có giá trị gần 8 triệu đồng) để ngoài sân.

Được biết, đối tượng Trần Hồng Phúc vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 36 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” (bản án đã có hiệu lực pháp luật, đang chờ thi hành án) thì tiếp tục phạm tội mới.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

