Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bão số 15 Koto đi chậm, suy yếu trước khi vào Nam Trung Bộ

Bão số 15 Koto vẫn di chuyển chậm 3km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục đổi hướng trước khi áp sát bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ rồi suy yếu dần.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h hôm nay 30/11, bão số 15 Koto duy trì cường độ cấp 9 (tương đương sức gió 75-88km/h), giật cấp 11 trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 3km/h.

2025113000z.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo đến 7h ngày 1/12, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 320km về phía Đông. Bão duy trì tốc độ rất chậm khoảng 3km/h và đổi hướng Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Khoảng 7h ngày 2/12, bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 220km về phía Đông. Bão tiếp tục đổi hướng Tây Nam, di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 5km, nhưng đây vẫn là tốc độ rất chậm. Cường độ bão suy yếu dần, giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7h ngày 3/12, khi bão số 15 Koto trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, với cường độ cấp 6, giật cấp 8, hướng di chuyển tiếp tục đổi theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-7km.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Tác động của bão số 15 Koto, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m. Biển động rất mạnh.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

#bão #Koto #Nam Trung Bộ #thời tiết #suy yếu #dự báo

Bài liên quan

Xã hội

4 người chết, mất tích do sóng lớn từ bão số 15

Dù còn xa bờ nhưng sóng lớn khu vực ven biển do bão số 15 gây ra đã khiến 2 người chết, 2 người mất tích, nhiều lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng. 

Vào 4h giờ ngày 30/11, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Giữa Biển Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, bão di chuyển hướng bắc, gần như đứng yên với tốc độ chỉ khoảng 3km/h.

Trong hai ngày 1-2/12, bão sẽ đổi hướng tây tây nam, di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 3-5km và tiếp tục suy yếu. Đến 4 giờ ngày 3/12, khi hoạt động trên vùng biển từ Gia Lai (Bình Định cũ) đến Khánh Hoà, cách bờ biển phía đông các tỉnh Bình Định – Phú Yên cũ khoảng 120km, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Xem chi tiết

Xã hội

MTTQ Việt Nam tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng cứu trợ 4 tỉnh thiệt hại do bão lũ

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Đây là 4 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Theo đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk số tiền 50 tỷ đồng; tỉnh Khánh Hòa số tiền 40 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai số tiền 30 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng số tiền 30 tỷ đồng.

999.jpg
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)
Xem chi tiết

Xã hội

Công điện hỏa tốc ứng phó thiên tai "kép"

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong quân đội ứng phó bão số 15, tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công điện nêu rõ, trong bối cảnh các khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đang chịu hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử, nguy cơ "lũ chồng lũ, bão chồng lũ" là rất hiện hữu, đòi hỏi sự sẵn sàng cao độ để ứng phó thiên tai "kép".

Thực hiện Thông báo Kết luận số 646/TB-VPCP ngày 27/11 của Văn phòng Chính phủ về ứng phó cơn bão số 15 và tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Công điện số 35/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 27/11 của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, tiếp tục thực hiện các công điện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về ứng phó Bão số 15 và khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực Trung Bộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới