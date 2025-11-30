Bão số 15 Koto đi chậm, suy yếu trước khi vào Nam Trung Bộ

Bão số 15 Koto vẫn di chuyển chậm 3km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục đổi hướng trước khi áp sát bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ rồi suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h hôm nay 30/11, bão số 15 Koto duy trì cường độ cấp 9 (tương đương sức gió 75-88km/h), giật cấp 11 trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 3km/h.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo đến 7h ngày 1/12, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 320km về phía Đông. Bão duy trì tốc độ rất chậm khoảng 3km/h và đổi hướng Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Khoảng 7h ngày 2/12, bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 220km về phía Đông. Bão tiếp tục đổi hướng Tây Nam, di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 5km, nhưng đây vẫn là tốc độ rất chậm. Cường độ bão suy yếu dần, giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7h ngày 3/12, khi bão số 15 Koto trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, với cường độ cấp 6, giật cấp 8, hướng di chuyển tiếp tục đổi theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-7km.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Tác động của bão số 15 Koto, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m. Biển động rất mạnh.

