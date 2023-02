Vụ cháy nhà xưởng, lửa lan sang hàng xóm ở Ứng Hoà: "Đề nghị định giá lại tài sản"

Liên quan đến vụ cháy xưởng phun sơn rồi lửa lan sang cháy nhà bà Lưu Thị Hoa (thôn Thần, xã Minh Đức, Ứng Hoà, Hà Nội) xảy ra ngày 03/01/2023 mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh. Ngày 16/02/2023, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ứng Hoà, Hà Nội đã ban hành văn bản số 70/TB-KLGĐ do Thủ trưởng cơ quan CSĐT – thượng tá Hoàng Ngọc Quyết ký về việc thông báo Kết luận định giá tài sản. Bà Lưu Thị Hoa cho rằng kết luận định giá tài sản chưa thống kê đầy đủ về thiệt hại của gia đình bà. Theo đó, bà Lưu Thị Hoa (thôn Thần, xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội) chỉ được thống kê: “Các hư hỏng tại nhà bà Lưu Thị Hoa: - 01 máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Casper, mua mới năm 2020, Model: EC-09TL11 đã qua sử dụng có giá 3.500.000đ.” Bà Hoa nói: " Ngày 16/02/2023, tôi đến trụ sở Công an huyện Ứng Hòa để nhận Thông báo Kết luận định giá tài sản. Sau khi được nghe thông báo, tôi có thắc mắc rằng gia đình tôi bị cháy, hỏng rất nhiều tài sản. Trong lần làm việc đầu tiên với cơ quan công an gia đình cùng cơ quan chức năng đã kê, kiểm đếm ban đầu số tài sản thiệt hại là hơn 200 triệu đồng. Thế mà t ại sao giờ chỉ thống kê 01 máy điều hòa trị giá 3.500.000 đồng? trong khi đó phần thiệt hại của gia đình ông Đắc được kết luận liệt kê hơn 100 triệu đồng.

Do hiểu biết bản thân hạn chế, khi về nhà đọc kỹ lại nội dung kết luận tôi thấy kết luận định giá tài sản của Công an huyện Ứng Hòa như vậy là không hợp lý, chưa đúng với thực tế thiệt hại của gia đình mà vụ cháy gây ra. Do vậy, tôi không đồng ý với Kết luận định giá tài sản số 70/TB-KLGĐ nên đã soạn đơn yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa kiểm đếm, định giá lại đầy đủ tài sản của gia đình bị thiệt hại, hư hỏng, ảnh hưởng từ vụ cháy. Đồng thời đề nghị cơ quan CSĐT làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Vũ Duy Đắc, chủ nhà xưởng." Bà Hoa cho biết thêm: " Hiện nay 3 mẹ con chúng tôi vẫn giữ nguyên hiện trường. Ngôi nhà do ảnh hưởng vụ cháy nên hiện tại không thể ở, vì vậy gia đình cũng gửi đơn kêu cứu lên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Giám đốc Công an TP Hà Nội xem xét chỉ đạo, giải quyết triệt để vụ việc để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của gia đình." Bày tỏ quan điểm về sự việc và phân tích dưới góc độ pháp lý, l uật sư Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Nam – Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng cần phải xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo luật sư Tuấn: "Để xảy ra vụ cháy như vậy, ở đây có yếu tố vi phạm về PCCC. Phía thợ hàn (ông Nguyễn Văn Trạm và ông Nguyễn Văn Tư) vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Còn về lỗi của chủ xưởng. đáng lẽ người ta làm thì mình phải có những biện pháp đề phòng để không xảy ra sự cố. Dù mức độ lỗi của từng bên như thế nào nhưng cũng đều phải chịu trách nhiệm. Để xảy ra vụ cháy lớn như thế cũng cần phải xem xét công tác quản lý Nhà nước của chính quyền và lực lượng PCCC. Các đơn vị có kiểm tra thường xuyên và đảm bảo hay không? Khi cháy, biện pháp chữa cháy không đảm bảo, có thể do không có sự chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị. Hậu quả của sự việc về mặt dân sự thì phải đền bù. Hậu quả nghiêm trọng thì cần phải khởi tố. Những bên liên quan trách nhiệm đều phải bồi thường”.

Để làm rõ các vấn đề về PCCC và trật tự xây dựng, PV đã có buổi làm việc với chính quyền xã Minh Đức.

Ông Nguyễn Hà Lợi – Phó Trưởng công an xã Minh Đức cho biết, về giấy tờ, thủ tục, bên chủ xưởng và lực lượng công an xã đã tiến hành các bước đầy đủ. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ (bản chính) đã giao nộp cho Công an huyện Ứng Hòa phục vụ công tác điều tra.

Còn ông Dương Văn Đãi – Chủ tịch UBND xã Minh Đức nói, mảnh đất chỗ xảy ra vụ cháy là đất có sổ đỏ, theo quy định thì không phải xin phép xây dựng nhà ở. Sau vụ cháy, chủ xưởng (ông Vũ Duy Đắc) đã được sự đồng ý của chính quền cho thu dọn hiện trạng vụ cháy, và có hành vi xây dựng lại. Sau khi nhận được phản ánh, xã và công an xã đã xuống và đình chỉ, chờ giải quyết xong toàn bộ hậu quả của vụ cháy.

Các hộ dân thôn Thần làm đơn phản đối việc xây dựng nhà xưởng ở ông Vũ Duy Đắc.

Liên quan đến vụ cháy, do tâm lý lo sợ sự việc có thể tái diễn, cộng với việc sử dụng các hóa chất độc hại, một loạt các hộ dân liền kề xưởng phun sơn gây cháy thuộc xóm 3 thôn Thần, xã Minh Đức đồng loạt kiến nghị gửi đơn lên cơ quan chức năng đề nghị gia đình ông Vũ Duy Đắc không được xây dựng lại xưởng phun sơn ngay khu vực đông dân cư để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Khu vực tầng 1 và bếp nhà bà Hoa gần như cháy sạch.

Nhiều tài sản bà Hoa bị cháy rụi nhưng chưa có trong kết luận định giá tài sản. Quần áo và nhiều vật dụng nhà bà Hoa bị cháy thành tro. Máy giặt bị cháy, biến dạng.

Điều hòa bị lửa làm hỏng. Xe đạp cháy còn trơ khung.

Tủ lạnh và nhiều thiết bị điện cũng bị biến dạng do vụ cháy. Ti vi và điều hòa tại tầng 1 nhà bà Hoa bị hư hỏng.

Phần cánh và các chi tiết bằng nhựa của chiếc quạt nhà bà Hoa bị lửa làm nóng chảy.

Tường nhà ám mùi khói, lửa làm cho nhà ám một màu đen. Gần 2 tháng qua, gia đình bà Hoa vẫn giữ nguyên hiện trường chờ cơ quan điều tra định giá lại tài sản.

Phần tôn sát với nhà xưởng bị hư hỏng nặng. Sức nóng làm cho cả mảng tường bị bong tróc.

