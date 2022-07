4 người thoát chết trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội

Sáng 18/7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội thông tin sơ bộ về vụ giải cứu 4 người thoát chết trong vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 0h52 cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở địa chỉ 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã xuất một xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, chi viện thêm 2 xe của Công an quận Ba Đình đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, cứu người bị nạn. Cảnh sát xác định đám cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà 5 tầng (có tum), diện tích mỗi tầng khoảng 30 m2. Các tầng 2, 3, 4, 5 và tum bị khói lan từ tầng 1 lên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy tại tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói, đồng thời cứu và di chuyển bốn người trong nhà ra ngoài an toàn, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến thời điểm này, 3 nạn nhân sức khỏe bình thường, 1 nạn nhân bị bỏng đang điều trị tại Bệnh viện 103. Hiện, nguyên nhân vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội và thiệt hại về tài sản đang được điều tra làm rõ, thống kê. >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà hàng, 6 người tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Sáng 18/7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội thông tin sơ bộ về vụ giải cứu 4 người thoát chết trong vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 0h52 cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở địa chỉ 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã xuất một xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, chi viện thêm 2 xe của Công an quận Ba Đình đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, cứu người bị nạn. Cảnh sát xác định đám cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà 5 tầng (có tum), diện tích mỗi tầng khoảng 30 m2. Các tầng 2, 3, 4, 5 và tum bị khói lan từ tầng 1 lên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy tại tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói, đồng thời cứu và di chuyển bốn người trong nhà ra ngoài an toàn, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến thời điểm này, 3 nạn nhân sức khỏe bình thường, 1 nạn nhân bị bỏng đang điều trị tại Bệnh viện 103. Hiện, nguyên nhân vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội và thiệt hại về tài sản đang được điều tra làm rõ, thống kê. >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà hàng, 6 người tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).