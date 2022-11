Nhóm thanh niên mang hung khí tìm đánh đối thủ rồi trộm tài sản

Ngày 9/11, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ 14 đối tượng (từ 14 – 19 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Theo Công an huyện Ứng Hòa, khoảng 23h30 ngày 29/10, Công an huyện Ứng Hòa nhận được tin báo về việc Đạt (SN 2005, trú Dư Xá, Hòa Nam, Ứng Hòa) và Huy (SN 2006, trú Tiên Du, Bắc Ninh) bị một nhóm thanh niên dùng hung khí là gạch đá, tuýp sắt có gắn dao bầu tấn công tại địa phận thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Quá trình xảy ra vụ việc, Đạt trình báo bị mất một xe máy Honda Wave Alpha, một điện thoại di động Samsung Galaxy A20. Sau khoảng 5 giờ truy xét, rạng sáng 30/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ứng Hòa đã làm rõ và bắt giữ 16 đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, Công an huyện Ứng Hòa xác định Huy có mâu thuẫn từ trước với N.N.A (SN 2006, trú Minh Đức, Ứng Hòa) nên nhóm đối tượng đã tụ tập, chuẩn bị gạch, tuýp sắt có gắn dao bầu, xe máy truy tìm Huy để đánh trả thù. Khi phát hiện Huy và Đạt đi xe máy trên đường, cả nhóm đã đuổi đánh.

Hậu quả, Huy và Đạt bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình. Thấy xe máy của Huy vẫn cắm chìa khóa ở xe nên N.Q.L (SN 2007, trú Vạn Thái, Ứng Hòa) đã lấy đi khỏi hiện trường và mang cất giấu.

Theo Công an huyện Ứng Hòa, trước khi bị bắt giữ, các đối tượng thường xuyên tụ tập, mang theo hung khí và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội Facebook. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ 14 đối tượng, tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để điều tra theo quy định của pháp luật.