Hà Nội: Nhà xưởng hàng xóm cháy, 3 mẹ con kêu cứu mất nhà cận Tết

Phản ánh tới Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân thôn Thần, xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội) bức xúc với khu nhà xưởng (người dân cho biết là xưởng sơn) gây ô nhiễm, dù đã phản ánh lên chính quyền nhưng nhà xưởng chưa được di dời. Ngày 03/01/2023, khu nhà xưởng này bị cháy khiến 01 nhà hàng xóm cũng bị "vạ lây", thiệt hại nặng, nhiều tài sản bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Bà Hoa cho biết gia đình thiệt hại khoảng 300 triệu đồng, nhiều tài sản bị cháy rụi do kho xưởng hàng xóm hoả hoạn, cháy lan sang nhà.

Người phụ nữ bỗng dưng "mất nhà", mất Tết kêu cứu

Ông N.V.T. (thôn Thần, xã Minh Đức, Ứng Hoà, Hà Nội) bức xúc kể, khoảng đầu năm 2022, ông V.D.Đ. (chủ khu nhà xưởng) xây dựng xưởng mới tại mặt đường 428, ngay giữa khu dân cư không nhận được sự đồng tình của người dân. Trong quá trình hoạt động, mùi sơn từ xưởng của ông Đ. gây ảnh hưởng đến người dân trong thôn nên nhân dân có gửi đơn lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên sự việc không được giải quyết dứt điểm khiến người dân bức xúc.

Bà Lưu Thị Hoa (xóm 3, thôn Thần, xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội) có nhà ngay sát vách xưởng sơn cho biết, từ khi xưởng hoạt động nhà tôi luôn nồng nặc mùi sơn. Sống cạnh nhà xưởng với cả chục công nhân làm việc gia đình cũng lo ngại về nguy cơ cháy nổ. Lo ngại đó biến thành sự thật vào ngày 03/01/2023 khi nhà xưởng bốc cháy dữ dội, lan sang cả nhà bà Hoa.

Video: Hiện trường vụ cháy kinh hoàng nhà xưởng

Bà bức xúc kể: "Ngày 03/01, con trai tôi đang ở trên tầng 2 thì nghe thấy nhiều tiếng nổ cùng khói đen nghi ngút xộc vào nhà. Cháu vội vã chạy xuống tầng 1 rồi lao ra đường để giữ mạng sống. Khi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt là nhà xưởng bên cạnh nhà tôi đang cháy ngùn ngụt, lửa, khói đen bốc cao, lan sang cả nhà tôi. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, tiền bạc, nhiều đồ đạc của gia đình tôi ở tầng 1 bị cháy gần như toàn bộ. Ước tính ban đầu khoảng 300 triệu đồng, chưa kể việc nhà bị nứt và một số đồ đạc khác hư hỏng... Rất may con trai tôi kịp thời chạy thoát ra ngoài, nếu không có thể tính mạng đã không còn."

Bà cho biết, do chồng đã mất, một mình chị phải lo toan để nuôi các con. Căn nhà là tất cả tài sản lớn nhất chị ki cóp xây dựng được. Giờ cận Tết, nhà bị ảnh hưởng từ vụ cháy khiến gia đình phải đi thuê trọ. "Tự nhiên tôi bị vạ lây, vừa mất nhà, vừa mất tết" - chị Hoa nói.

Bà Hoa thất thần bên những gì còn sót lại sau vụ cháy Bà bức xúc: "Vụ cháy đến nay đã được nửa tháng nhưng chưa thấy cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thông báo kết luận điều tra và hướng đền bù thiệt hại cho gia đình. Thế nhưng chủ khu xưởng từ mấy ngày nay đã cho người đến dọn dẹp hiện trường, cho xây dựng, dựng lại khung sắt..." Chị Hoa lo ngại việc chủ xưởng thu dọn hiện trường sẽ làm thay đổi hiện trường, ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Bà nói thêm: "Từ khi xảy ra sự việc tôi không thấy cơ quan đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên... gia đình chỉ được thông báo tự tìm chỗ ở trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thậm chí chủ nhà xưởng cũng chưa một lần sang hỏi han khiến tôi rất bức xúc, nhất là Tết chỉ còn vài ngày nữa. Nhà nhà tưng bừng chuẩn bị đón Tết còn mẹ con tôi chưa biết sẽ ở đâu?."

Để đa chiều thông tin, PV đã đến ghi nhận thực tế hiện trường vào ngày 16/01. Dù đã nửa tháng trôi qua nhưng ngôi nhà bà Hoa vẫn nồng nặc mùi khét ám lại từ vụ cháy, nhiều vị trí trong nhà ám đen, phần tôn cạnh nhà xưởng bị lửa làm cho biến dạng, hư hỏng toàn bộ. Nhiều tài sản tại tầng 1 như xe đạp, quần áo, tủ... bị cháy.

Nhiều tài sản bị cháy. Nhiều thiết bị điện tử hư hỏng do vụ cháy, tường nhà nứt.

Ngôi nhà vẫn nồng nặc mùi khét sau đám cháy.



"Tôi vẫn giữ nguyên hiện trường chờ cơ quan điều tra có kết luận, đánh giá thiệt hại để yêu cầu bồi thường cho gia đình. Thế mà bên phía nhà xưởng đã thu dọn, thay đổi hiện trường, xây dựng khi chưa thấy công an thông báo... tôi cũng không thấy chính quyền có động thái can thiệp gì?" - bà Hoa đặt dấu hỏi!

Ghi nhận tại hiện trường khu nhà xưởng, PV phát hiện có một nhóm người đang hàn lại khung sắt, thu dọn hiện trường vụ cháy. Phía sau nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng mới giống như bể chứa.

Video: Khu nhà xưởng đang cho nhân công hàn xì, xây dựng, dọn hiện trường

Dù chưa có kết luận điều tra nhưng chủ xưởng đã cho nhân công vào dọn dẹp hiện trường, hàn lại khung sắt.

Nhân công đưa máy hàn vào hiện trường hàn xì vào thi công khi vụ cháy đang điều tra. Từng chiếc xe kéo được huy động để di chuyển các vật dụng kho xưởng khỏi hiện trường. Hiện trường vẫn nhan nhản thùng phuy, thùng đựng hoá chất mà người dân nghi ngờ là xăng nhưng tất cả được để chung trong nhà xưởng.

Ông Nguyễn Mạnh Khang (trưởng thôn Thần) cho biết, người dân rất bức xúc với khu nhà xưởng này, nhiều lần làm đơn lên chính quyền. Liên quan đến vụ cháy thì ông Khang nói thôn chưa nhận được thông báo nào liên quan đến kết luận vụ việc. Bà Hoa bức xúc: "Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải làm rõ nguyên nhân, có kết luận để quy trách nhiệm và đền bù thiệt hại cho gia đình tôi. Làm rõ việc nhà xưởng này có được cấp phép không? có đảm bảo quy định và được cấp phép PCCC không?"

Đem những bức xúc và phản ánh của người dân về việc chủ nhà xưởng có dấu hiệu xây dựng, dọn dẹp hiện trường vụ cháy đã được phép chưa? công an xã có biết không? đã kiểm tra phản ánh chưa?... ông Đỗ Hải Hà - Trưởng công an xã Minh Đức cho biết: "Sự việc đang được công an huyện điều tra, xử lý". Những vấn đề về việc có kiểm tra phản ánh của dân không ông Hà không trả lời.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm PCCC

Trước đó (ngày 9/9/2022) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022, chỉ đạo của T.Ư và TP. Đồng thời, khẩn trương, tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; quyết liệt xử lý nghiêm, triệt để tất các vi phạm theo chỉ đạo của UBND TP tại văn bản số 2645/UBND-NC ngày 16/8/2022 đảm bảo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định, trường hợp để xảy ra việc cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Người đứng đầu chính quyền Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.