Vụ cháy nhà xưởng, lửa lan sang hàng xóm ở Ứng Hoà: Xem xét khởi tố

Trả lời PV về vụ cháy xưởng rồi lửa lan nhà hàng xóm ở thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hoà mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh. Thượng tá Hoàng Ngọc Quyết – Trưởng công an huyện Ứng Hòa nói:

Cũng trong buổi làm việc với PV báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Cơ quan CSĐT công an huyện Ứng Hòa thông tin, cơ sở để xảy ra cháy nổ ở thôn Thần thuộc các quy định của Phụ lục 4, Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thẩm quyền thuộc UBND xã quản lý.

Trả lời về việc nhà xưởng bị cháy có giấy phép về PCCC không? có đảm bảo các quy định pháp luật về kho bãi chứa vật liệu cháy nổ và phương án PCCC? Thượng tá Nguyễn Hồng Khánh – Phó Trưởng công an huyện Ứng Hòa cho biết: “Liên quan đến các cơ sở làng nghề thì hồ sơ về PCCC thuộc xã Minh Đức kiểm duyệt. Hồ sơ thuộc diện đơn giản như bản cam kết của chủ cơ sở, phương án PCCC, phiếu quản lý cơ sở, biên bản kiểm tra… nó không nằm trong diện phải thẩm định thiết kế hay do công an huyện cấp. Sau vụ cháy, chúng tôi có kiểm tra hồ sơ thì cơ bản có đảm bảo”.