Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ba cây xanh lâu năm bị cưa hạ, trung tâm giáo dục Lâm Đồng bị xử phạt

UBND phường 2 Bảo Lộc vừa ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng Trung tâm GDNN–GDTX Bảo Lộc vì tự ý chặt hạ ba cây xanh hàng chục năm tuổi khi chưa được cấp phép.

Bảo Giang

Ngày 20/8, UBND phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc về hành vi tự ý đốn hạ cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo đó, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc bị phạt số tiền 40 triệu đồng do đã tự ý cưa hạ 3 cây xanh che bóng mát trong khuôn viên.

a5.jpg
Cây xà cừ có đường kính gốc 0,55 m trong khuôn viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc đã bị cưa hạ khi chưa được cấp phép.

Các cây bị chặt hạ gồm xà cừ, sao và me, đều là cây lâu năm, có tác dụng che mát trong khuôn viên trung tâm. Ghi nhận của cơ quan chức năng cho thấy gốc cây xà cừ và cây me có đường kính 0,55m, còn cây sao có đường kính 0,25m.

Trước đó, ngày 26/7, 3 cây xanh trên bị cưa hạ khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Đến ngày 4/8, UBND phường 2 lập biên bản vi phạm hành chính.

Căn cứ vào biên bản và quy định hiện hành, cơ quan chức năng xác định hành vi của trung tâm đã vi phạm Khoản 3, Điều 54 Nghị định 16/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xử lý tài sản công sau sáp nhập:

(Nguồn: VTV1)
#xử phạt vi phạm cây xanh #cưa hạ cây không phép #bảo vệ cây xanh đô thị #quy trình cấp phép chặt cây #vi phạm hành chính trong xây dựng

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố nam thanh niên móc cốp xe của người dân trộm 16 triệu đồng

Đối tượng Lý Quốc Đồng, thường trú tại thôn Nậm Tài, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang đã móc cốp xe của người dân trộm cắp số tiền 15,5 triệu đồng.

Ngày 20/8, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 08h30 ngày 17/8, Công an xã Ngọc Đường tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của ông Phạm Minh Quyên, sinh năm 1977, trú thôn Nà Tho, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang về việc bị kẻ gian móc cốp xe, trộm cắp số tiền 15,5 triệu đồng.

capture.png
Đối tượng Lý Quốc Đồng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Chở đá rơi vãi ra đường, tài xế cùng chủ xe tải đều bị phạt

Chở đá rơi vãi ra đường khoảng 300m gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tài xế và chủ xe tải đều bị phạt.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, mạng xã hội xuất hiện clip xe tải ben BKS 29C-021.20 chở đất đá làm rơi vãi trên đường khoảng 300m tại thôn Phú Lăng, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

98887.jpg
Chiếc xe tải làm rơi vãi đất đá, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
Xem chi tiết

Xã hội

Hôm nay 20/8, bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Theo kế hoạch, hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT sẽ kết thúc quá trình lọc ảo (6 lần) vào 16h30  hôm nay (20/8) và cho kết quả xét tuyển cuối cùng.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Theo đó, các trường có thể công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, từ cuối ngày 20/8 cho đến trước 17h ngày 22/8.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới