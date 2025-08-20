Ba cây xanh lâu năm bị cưa hạ, trung tâm giáo dục Lâm Đồng bị xử phạt

UBND phường 2 Bảo Lộc vừa ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng Trung tâm GDNN–GDTX Bảo Lộc vì tự ý chặt hạ ba cây xanh hàng chục năm tuổi khi chưa được cấp phép.

Ngày 20/8, UBND phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc về hành vi tự ý đốn hạ cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo đó, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc bị phạt số tiền 40 triệu đồng do đã tự ý cưa hạ 3 cây xanh che bóng mát trong khuôn viên.

Cây xà cừ có đường kính gốc 0,55 m trong khuôn viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc đã bị cưa hạ khi chưa được cấp phép.

Các cây bị chặt hạ gồm xà cừ, sao và me, đều là cây lâu năm, có tác dụng che mát trong khuôn viên trung tâm. Ghi nhận của cơ quan chức năng cho thấy gốc cây xà cừ và cây me có đường kính 0,55m, còn cây sao có đường kính 0,25m.

Trước đó, ngày 26/7, 3 cây xanh trên bị cưa hạ khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Đến ngày 4/8, UBND phường 2 lập biên bản vi phạm hành chính.

Căn cứ vào biên bản và quy định hiện hành, cơ quan chức năng xác định hành vi của trung tâm đã vi phạm Khoản 3, Điều 54 Nghị định 16/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

