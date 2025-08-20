Hà Nội

Xã hội

Chở đá rơi vãi ra đường, tài xế cùng chủ xe tải đều bị phạt

Chở đá rơi vãi ra đường khoảng 300m gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tài xế và chủ xe tải đều bị phạt.

Hải Ninh

Ngày 20/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, mạng xã hội xuất hiện clip xe tải ben BKS 29C-021.20 chở đất đá làm rơi vãi trên đường khoảng 300m tại thôn Phú Lăng, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

98887.jpg
Chiếc xe tải làm rơi vãi đất đá, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Lái xe là anh Đào Quang Huy (SN 1999, trú tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình); chủ xe là Công ty TNHH Thành Cương (trụ sở tại Hà Nội).

Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt lái xe 9 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; xử phạt chủ xe 22 triệu đồng về hành vi giao phương tiện không gắn phù hiệu kinh doanh vận tải.

Đồng thời, yêu cầu lái xe và doanh nghiệp dọn dẹp sạch sẽ đất đá rơi vãi, bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các doanh nghiệp và lái xe vận tải cần tuân thủ nghiêm quy định về che chắn, chằng buộc hàng hóa trong quá trình vận chuyển; trang bị đầy đủ phù hiệu, giấy tờ theo quy định khi tham gia kinh doanh vận tải; Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn môi trường và mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp văn minh, chuyên nghiệp.

>>> Mời độc giả xem video ghi lại sự việc:

