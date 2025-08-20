Khởi tố nam thanh niên móc cốp xe của người dân trộm 16 triệu đồng

Đối tượng Lý Quốc Đồng, thường trú tại thôn Nậm Tài, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang đã móc cốp xe của người dân trộm cắp số tiền 15,5 triệu đồng.

Ngày 20/8, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 08h30 ngày 17/8, Công an xã Ngọc Đường tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của ông Phạm Minh Quyên, sinh năm 1977, trú thôn Nà Tho, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang về việc bị kẻ gian móc cốp xe, trộm cắp số tiền 15,5 triệu đồng.

Đối tượng Lý Quốc Đồng tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ngọc Đường đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát đối tượng nghi vấn. Đến 14h cùng ngày đã xác định đối tượng trộm cắp tài sản là Lý Quốc Đồng, sinh năm 1996, thường trú tại thôn Nậm Tài, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Quốc Đồng về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

