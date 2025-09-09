Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ẩu đả trước cổng trường, 3 thiếu niên nhập viện cấp cứu

Đang ngồi uống nước trước cổng trường, một nam sinh lớp 10 bất ngờ bị nhóm thiếu niên tấn công. Vụ ẩu đả khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Hạo Nhiên

Ngày 9/9, Trường THPT Cam Lộ đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị về vụ ẩu đả liên quan đến học sinh ngoài khu vực trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h45 ngày 8/9, sau giờ học, em L.Q.T (học sinh lớp 10A4 Trường THPT Cam Lộ) vào uống nước tại quán gần cổng phụ của trường (đường Hàm Nghi, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

hoc-sinh-au-da-17573944606311439413457.jpg
Hiện trường vụ việc.

Tại đây, T. bị 4 thanh niên dùng hung khí tấn công. Dù đã xin tha, nhưng các thanh niên vẫn tiếp tục hành hung nên T. đã dùng hung khí tự vệ.

Vụ ẩu đã khiến em T. cùng 2 thanh niên khác phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường THPT Cam Lộ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an, phụ huynh và học sinh liên quan để xử lý vụ ẩu đả.

>>> Mời độc giả xem thêm video một học sinh bị đánh hội đồng.

(Nguồn: SGGP)
#Ẩu đã #học sinh #đánh nhau #nhập viện #cấp cứu #Quảng Trị

Bài liên quan

Xã hội

Làm rõ hai nam sinh lớp 10 đánh nhau trong trường học ở Thanh Hóa

Công an Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh và làm rõ việc 2 nam sinh đánh nhau trong khuôn viên nhà trường khiến 1 em bị thương và chảy máu ở đầu.

Ngày 29/8, thông tin từ bà Hoàng Thị Thúy, Hiệu Trưởng trường THPT Hoằng Hóa 2 (xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong khuôn viên nhà trường vừa xảy ra vụ việc 2 nam sinh đánh nhau và công an đang vào cuộc xác minh.

z6957297971933-d051c2c086c82138890159843380b80d.jpg
Một trong hai nam sinh bị thương và chảy máu ở phần đầu, sau đó đã được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu.(ảnh cắt từ clip)
Xem chi tiết

Bình Phước: Điều tra vụ nhóm học sinh đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook

Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) vừa khởi tố 22 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, chở nhau lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 26.

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa khởi tố 22 đối tượng có hành vi mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, chở nhau lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 26.

Trong nhóm này, có 3 đối tượng là Mai Đăng Nguyên (SN 2007), Mai Tiến Đạt (SN 2005) và Nguyễn Quốc Thiện (SN 2006) cùng trú tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệu tập người phụ nữ đăng clip bạo lực học đường lên mạng

Tại cơ quan Công an, Bà N. cho biết, do quá bức xúc khi cháu bé đánh cháu bà lan truyền đoạn clip này với ý thách thức dù gia đình không mong muốn công khai.

Triệu tập người phụ nữ đăng clip bạo lực học đường lên mạng

Ngày 9/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã triệu tập bà Đ.T.N. (trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) để làm rõ hành vi đăng tải đoạn video clip có nội dung bạo lực học đường lên mạng xã hội Facebook

z668657057495434e45e450fb8d01dfc6b064250493235-17494420283871213775736.jpg
Bà N. đăng tải nộng dung, hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh Công an tỉnh Hòa Bình
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Cấp bách thực hiện giải pháp giảm ô nhiễm không khí

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chỉ số về chất lượng không khí đang ở mức báo động khiến thành phố phải cấp bách triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Cấp bách thực hiện giải pháp giảm ô nhiễm không khí

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chỉ số về chất lượng không khí đang ở mức báo động khiến thành phố phải cấp bách triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu.