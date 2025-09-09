Ẩu đả trước cổng trường, 3 thiếu niên nhập viện cấp cứu

Đang ngồi uống nước trước cổng trường, một nam sinh lớp 10 bất ngờ bị nhóm thiếu niên tấn công. Vụ ẩu đả khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 9/9, Trường THPT Cam Lộ đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị về vụ ẩu đả liên quan đến học sinh ngoài khu vực trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h45 ngày 8/9, sau giờ học, em L.Q.T (học sinh lớp 10A4 Trường THPT Cam Lộ) vào uống nước tại quán gần cổng phụ của trường (đường Hàm Nghi, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường vụ việc.

Tại đây, T. bị 4 thanh niên dùng hung khí tấn công. Dù đã xin tha, nhưng các thanh niên vẫn tiếp tục hành hung nên T. đã dùng hung khí tự vệ.

Vụ ẩu đã khiến em T. cùng 2 thanh niên khác phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường THPT Cam Lộ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an, phụ huynh và học sinh liên quan để xử lý vụ ẩu đả.

