Triệu tập người phụ nữ đăng clip bạo lực học đường lên mạng

Tại cơ quan Công an, Bà N. cho biết, do quá bức xúc khi cháu bé đánh cháu bà lan truyền đoạn clip này với ý thách thức dù gia đình không mong muốn công khai.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã triệu tập bà Đ.T.N. (trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) để làm rõ hành vi đăng tải đoạn video clip có nội dung bạo lực học đường lên mạng xã hội Facebook



Bà N. đăng tải nộng dung, hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh Công an tỉnh Hòa Bình

Xác minh ban đầu, đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh nhau, trong đó người bị hành hung là em N.M.T. – cháu ruột của bà Đ.T.N. Tại cơ quan công an, bà N. cho biết, do quá bức xúc khi cháu bé đánh cháu bà lan truyền đoạn clip này với ý thách thức dù gia đình không mong muốn công khai nên bà đã chia sẻ lại bài viết của cháu bé đó.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Đ.T.N. thừa nhận hành vi đăng tải video là sai quy định và cam kết gỡ bỏ toàn bộ bài viết, clip liên quan. Trước đó, ngày 5/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an phường Thái Bình và Công an xã Hòa Bình triệu tập nhóm học sinh có liên quan trong đoạn clip. Nhóm này gồm N.V.Đ. (16 tuổi), N.M.T. (15 tuổi) và M.T.D. (16 tuổi), cùng trú tại tổ Vôi Tháu, phường Thái Bình, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

bà Đ.T.N. tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, các em khai nhận do mâu thuẫn, xích mích và chửi nhau trên mạng xã hội nên đã hẹn gặp, xảy ra xô xát và quay lại video clip bằng điện thoại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Lực lượng chức năng đã mời phụ huynh và học sinh lên làm việc, đồng thời gửi văn bản đến nhà trường để tiếp tục phối hợp theo dõi, giáo dục các học sinh có hành vi vi phạm.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng