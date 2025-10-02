Hà Nội

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, sắp đi vào Biển Đông

Khoảng đêm 3 và 4/10, bão đi vào Biển Đông. Hà Nội nắng ráo, lũ các sông Bùi, Tích, Cầu, Cà Lồ tiếp tục lên, vượt báo động cấp III.

Tận dụng thời tiết ít mưa, nông dân Thủ đô khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu trước khi bước vào đợt mưa mới. Ảnh: Kim Nhuệ
Tận dụng thời tiết ít mưa, nông dân Thủ đô khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu trước khi bước vào đợt mưa mới. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 1/10 Hà Nội có mưa vài nơi. Sang ngày 2/10, Hà Nội giảm mây và có nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 5/10. Người dân Thủ đô có thể tận dụng thời tiết này để làm khô quần áo, đồ đạc, khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến kỳ. Từ ngày 6/10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông, Hà Nội sẽ có mưa dông diện rộng.

Lũ sông Cà Lồ tiếp tục lên, vượt báo động lũ cấp III, nguy cơ xảy ra sự cố đê điều. Ảnh: Kim Nhuệ
Lũ sông Cà Lồ tiếp tục lên, vượt báo động lũ cấp III, nguy cơ xảy ra sự cố đê điều. Ảnh: Kim Nhuệ

Về thủy văn: Lũ các sông Bùi, Tích, Cầu, Cà Lồ tiếp tục lên, vượt báo động cấp III. Dự báo đỉnh lũ trên các sông này có thể xuất hiện lúc 7h sáng 2/10. Mức lũ cao nhất trên sông Bùi 7,35m (vượt báo động III 0,35m); sông Tích 8,12m (vượt 0,12m); sông Cầu tại Lương Phú 8,3m (vượt 0,3m); sông Cà Lồ tại Mạnh Tân 8,15m (vượt 0,15m). Sau thời gian trên, mực lũ các sông nêu trên sẽ xuống chậm.

Cơ quan chức năng cảnh báo, mực nước các sông đang ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,5m, có nơi ngập sâu hơn 0,5m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày. Người dân cần đề phòng nguy cơ sạt, xói lở đất bờ bãi ven sông và nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.

Căn cứ mực nước thực tế, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã lệnh báo động lũ cấp III trên các sông Bùi, Tích, Nhuệ, Cầu, Cà Lồ; báo động lũ cấp I trên sông Hồng tại An Cảnh; đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương, người dân thực hiện nghiêm quy định khi có lệnh báo động lũ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 20h ngày 1/10. Ảnh: Nchmf
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 20h ngày 1/10. Ảnh: Nchmf

Về thời tiết trên biển: Gần Biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Hồi 19h ngày 1/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Đông Philippines với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong ngày 2/10, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão; khoảng đêm 3 và ngày 4/10 sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 năm 2025.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 4 đến 6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên có thể chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

