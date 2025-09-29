Hà Nội

Xã hội

Bão số 10 Bualoi đang trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh, sức gió giật cấp 11

Bão số 10 Bualoi đang trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Gia Đạt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6h14 phút, vị trí tâm bão: Khoảng 18.7 độ Vĩ Bắc; 105.3 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

789987.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Đến 19h ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, phía Nam (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập cao vào sáng ngày 29-9 tại các khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Đến sáng 29/9, khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ 29 đến 30-9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 29/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng đồng bằng có mưa to đến rất to; gió Đông Bắc cấp 3, riêng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-28 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, từ mai phía Nam mưa giảm dần; khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; ngày mai gió giảm dần; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-29 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam đến Nam cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Nguồn: ĐTHĐT.
