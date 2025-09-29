Bão số 10 Bualoi khiến 11 người chết, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục

Đến 12h ngày 29/9, bão số 10 làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất bị tốc mái.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP HCM; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa của người dân - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo ban đầu của các địa phương tính đến 12h ngày 29/9), bão số 10 và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 08 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, tập trung một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn).

Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục,… nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.

Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ những ngày vừa qua (số 173/CĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2025, số 174/CĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2025 và số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025); chủ động giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão.

Các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15h hằng ngày. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.