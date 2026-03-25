An Giang: Xây dựng Phương Quyên “vượt mặt” ông lớn trúng thầu xây dựng trường học

Tại gói thầu số 28 thuộc dự án đầu tư thiết bị dạy học huyện An Phú, Công ty Xây dựng Phương Quyên đã khẳng định năng lực khi trúng thầu sát nút, loại bỏ đối thủ nhờ hồ sơ kỹ thuật vượt trội.

Hà Linh

Ngày 18/03/2026, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 272/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã Vĩnh Hậu. Theo đó, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Phương Quyên (gọi tắt là Công ty Xây dựng Phương Quyên) với giá trúng thầu là 5.459.980.000 đồng.

Quyết định số 272/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc dự án "Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 - 2025 huyện An Phú" có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Với giá dự toán 5.571.632.000 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua đấu thầu đạt khoảng 2%.

Cuộc đua "ngược dòng" về giá

Theo Biên bản mở thầu ngày 19/01/2026, gói thầu số 28 có giá dự toán 5.571.632.000 đồng. Cuộc đua ghi nhận sự tham gia của 03 nhà thầu với các mức giá dự thầu có sự chênh lệch đáng chú ý:

  • Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel: Chào giá 5.125.019.036 đồng (Thấp nhất, tiết kiệm cho ngân sách hơn 446 triệu đồng).
  • Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại NST: Chào giá 5.091.628.123 đồng (Sau giảm giá).
  • Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phương Quyên: Chào giá 5.459.980.000 đồng (Sau giảm giá 2%, sát giá dự toán nhất).

Dù chào giá cao nhất trong số các đơn vị tham gia, nhưng Công ty Phương Quyên lại là đơn vị duy nhất vượt qua "cửa ải" đánh giá kỹ thuật để tiến tới bước phê duyệt trúng thầu.

Lý do các đối thủ "sảy chân" tại bước kỹ thuật

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 42/BCĐG-2026, hai đối thủ nặng ký đã bị loại vì những lỗi kỹ thuật cụ thể:

  • Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel: Bị loại do hồ sơ đề xuất kỹ thuật không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Cụ thể, nhà thầu đề xuất vật liệu "trần thạch cao" trong khi yêu cầu bắt buộc là "trần tấm nhựa". Ngoài ra, giải pháp thi công nền sàn trệt cũng không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra.
  • Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại NST: Đơn vị này bị đánh giá "Không đạt" do thiếu thuyết minh giải pháp về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và biểu đồ tiến độ thi công không logic, không phù hợp với quy mô thực tế của gói thầu.

Chân dung nhà thầu "quen mặt" tại địa phương

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phương Quyên: (MSDN: vn1601922610), có địa chỉ tại ấp An Thịnh, xã An Phú, tỉnh An Giang, được thành lập năm 2014, lĩnh vực hoạt động là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, người đại diện pháp luật là ông Trần Văn Đá.

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, đây là một nhà thầu có năng lực "đáng nể" tại địa bàn tỉnh An Giang. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia 28 gói thầu, trong đó trúng tới 25 gói, trượt 03 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt 65.154.539.222 đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2025-2026, ngoài gói thầu mới trúng đang phân tích nêu trên thì doanh nghiệp này còn trúng 2 gói tại An Giang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện An Phú làm chủ đầu tư: Gói thầu số 12: Thi công xây lắp một số điểm trường thuộc xã Nhơn Hội, xã Quốc Thái và thị trấn Long Bình, trị giá 2.784.951.180 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu số 10, trị giá 3.927.866.317 đồng (tháng 08/2025).

Góc nhìn chuyên gia và Cơ sở pháp lý

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc nhà thầu chào giá thấp nhưng bị loại vì lỗi kỹ thuật là điều được quy định rõ trong Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, các tiêu chí kỹ thuật trong HSMT cần được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chung, tránh các yêu cầu mang tính đặc thù quá mức có thể làm hạn chế sự tham gia của các đơn vị có năng lực tốt nhưng sơ suất về trình bày hồ sơ."

Theo chuyên gia đấu thầu Lê Hân, với tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này chỉ ở mức khoảng 2%, dư luận có quyền kỳ vọng vào một chất lượng công trình vượt trội tương xứng với giá trị hợp đồng. Tính trách nhiệm giải trình của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang cần được đề cao trong suốt quá trình triển khai dự án kéo dài 270 ngày sắp tới.

Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho xã Vĩnh Hậu (địa danh mới sau sáp nhập theo Nghị quyết 1654/NQ-UBTVQH15) được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, giúp học sinh vùng biên giới có môi trường học tập khang trang, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công ty Xây dựng Phương Quyên, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, đấu thầu xây lắp An Giang, Luật Đấu thầu 2023

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Bỏ giá thấp hơn 170 triệu, vì sao Thuận Đức Phát vẫn trượt gói thầu làm đường Khu 2?

Dù bỏ giá thấp hơn 170 triệu đồng, nhưng Công ty Thuận Đức Phát vẫn ngậm ngùi rời cuộc chơi tại gói thầu xây dựng đường Khu 2, nhường sân cho Công ty Tấn Phượng

Mới đây, ông Hồ Thanh Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế xã Nhu Gia (TP HCM) đã ký Quyết định số 57/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp mở rộng tuyến Đường Khu 2 (nhà Giáo Lâm És). Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Tấn Phượng.

Quyết định số 57/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Mỹ Tú: Công ty Thuận Hòa Hưng “độc diễn” gói thầu lộ giao thông hơn 5,6 tỷ đồng

Chỉ duy nhất Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng tham gia và trúng gói thầu thi công Nâng cấp Lộ Bà Đóm tại xã Mỹ Tú với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 2,4%

Mới đây, bà Lâm Thị Kim Gương – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Mỹ Tú đã ký Quyết định số 38/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp Lộ Bà Đóm, ấp Mỹ Lợi B - ấp Mỹ An.

Quyết định số 38/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Nhà thầu giảm giá 40% tại gói thầu công ích 1,5 tỷ đồng tại xã Xà Phiên

Tại gói thầu dịch vụ công ích xã Xà Phiên, Cần Thơ, một nhà thầu gây chú ý khi bỏ giá thấp hơn dự toán hàng trăm triệu đồng, dấy lên nghi vấn về tính khả thi và chất lượng thực hiện.

Ngày 19/03/2026, tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phòng Kinh tế xã Xà Phiên đã tổ chức mở thầu gói thầu: "Duy trì cây xanh đô thị và Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ từ ngày 01/4/2026 đến ngày 31/12/2028". Gói thầu này có mã số BP2600099212, thuộc dự án cùng tên với tổng thời gian thực hiện lên tới 33 tháng.

Đây là gói thầu phi tư vấn quan trọng, sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế (Sự nghiệp kiến thiết thị chính). Căn cứ theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09 giờ 39 phút cùng ngày, có 03 nhà thầu đã tham gia "so găng".

Xem chi tiết

