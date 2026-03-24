Bỏ giá thấp hơn 170 triệu, vì sao Thuận Đức Phát vẫn trượt gói thầu làm đường Khu 2?

Mới đây, ông Hồ Thanh Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế xã Nhu Gia (TP HCM) đã ký Quyết định số 57/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp mở rộng tuyến Đường Khu 2 (nhà Giáo Lâm És). Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Tấn Phượng.

Quyết định số 57/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Diễn biến bất ngờ tại bước đánh giá kỹ thuật

Theo Biên bản mở thầu ngày 26/02/2026, gói thầu này thu hút 02 doanh nghiệp tham gia là Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức Phát và Công ty TNHH Tấn Phượng. Xét về mặt tài chính, Công ty Thuận Đức Phát đưa ra con số đầy cạnh tranh với giá dự thầu 2.710.100.514 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức giá 2.881.182.449 đồng của Công ty Tấn Phượng.

Tuy nhiên, "bất ngờ" đã xảy ra tại bước đánh giá kỹ thuật. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty Thuận Đức Phát bị đánh giá "Không đạt". Đáng chú ý, khi Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ hồ sơ, nhà thầu này đã có văn bản trả lời thừa nhận có sai sót trong quá trình lập hồ sơ dự thầu. Chính lỗi tự thân này đã khiến doanh nghiệp mất đi cơ hội trúng thầu dù sở hữu mức giá thấp nhất.

Kết quả cuối cùng, Công ty TNHH Tấn Phượng (MST: 2200728223) là đơn vị duy nhất vượt qua các vòng sát hạch và được phê duyệt trúng thầu với giá 2.881.000.000 đồng. So với giá gói thầu 3.085.142.967 đồng, gói thầu đạt tỉ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 6,6%.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Tấn Phượng (MST: 2200728223), có địa chỉ tại Ấp Sóc Bưng, Xã Nhu Gia, Cần Thơ, được thành lập từ năm 2016, do ông Nguyễn Hoàng Tấn làm đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 03/2026 doanh nghiệp ngày đã tham gia khoảng 29 gói, trong đó trúng 20 gói, tổng giá trị trúng thầu tích lũy là 56.469.247.932 đồng (với vai trò độc lập là 30.182.170.019 đồng, với vai trò liên danh 26.287.077.913 đồng).

Tại Phòng Kinh tế xã Nhu Gia ngoài gói thầu trúng đang phân tích nêu trên thì trước đó doanh nghiệp này cũng đã trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình trị giá 1.126.000.000 đồng (tháng 02/2026)

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Việc nhà thầu tự thừa nhận sai sót trong hồ sơ dự thầu dẫn đến bị loại là một tình huống thực tế trong đấu thầu. Tuy nhiên, đơn vị mời thầu và tổ chuyên gia cần đảm bảo quá trình đánh giá, làm rõ phải tuân thủ đúng trình tự quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP để đảm bảo tính khách quan tối đa."

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cũng lưu ý, theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, mục tiêu cao nhất là lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực với giá thành hợp lý nhất. Việc một nhà thầu bị loại vì lỗi kỹ thuật dù giá thấp là minh chứng cho việc không chỉ giá cả mà chất lượng giải pháp kỹ thuật luôn là rào cản quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường đầu tư công.

Dự án nâng cấp tuyến Đường Khu 2 (nhà Giáo Lâm És) được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hạ tầng giao thông tại xã Nhu Gia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương sau khi chính thức triển khai theo mô hình chính quyền 2 cấp từ năm 2025. Công trình dự kiến sẽ được thi công trong vòng 120 ngày dưới hình thức hợp đồng trọn gói. Với việc lựa chọn được nhà thầu thông qua quy trình đánh giá nghiêm túc, người dân ấp 12 xã Đại Hải đang kỳ vọng vào một tuyến đường mới bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.