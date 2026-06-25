Xây dựng Phước Vạn Thịnh trúng gói thầu hơn 4 tỷ đồng tại Châu Phong

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường Bờ Nam kênh 30/4. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 254/QĐ-PKT do ông Trần Văn Đệ, Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong ký ban hành, Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh đã được lựa chọn làm đơn vị thực hiện thi công công trình.

Theo hồ sơ gốc được công bố, dự án Nâng cấp đường Bờ Nam kênh 30/4 sử dụng nguồn vốn ngân sách xã (bao gồm nguồn vốn Đầu tư tập trung, nguồn vốn Xổ số kiến thiết và nguồn thu từ tiền sử dụng đất), giao cho Phòng Kinh tế xã Châu Phong chịu trách nhiệm làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư nhằm cải thiện mạng lưới giao thông địa phương và nâng cao năng lực thông thương kinh tế. Trong đó, Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình được phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng từ ngày 18/05/2026 với giá gói thầu được phê duyệt là 4.172.456.000 đồng. Hình thức tổ chức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Diễn biến tại biên bản mở thầu qua mạng ngày 27/05/2026 thể hiện hệ thống thông tin điện tử ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh tham dự. Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm (gồm ông Lê Đỗ Trường Giang làm Tổ trưởng và ông Nguyễn Trúc Huy làm thành viên) đã tiến hành các bước rà soát, đánh giá hồ sơ năng lực theo quy trình. Kết quả chấm thầu tại Báo cáo đánh giá số 787/BCĐG E-HSDT-MTPT ngày 01/06/2026 kết luận hồ sơ dự thầu của nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như giải pháp kỹ thuật thi công.

Căn cứ trên các báo cáo chuyên môn và Báo cáo thẩm định số 490/BCTĐ.KQLCNT-LS ngày 05/06/2026 của Công ty TNHH Lâm San 1719, chủ đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 254/QĐ-PKT phê duyệt giá trúng thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh là 4.130.280.000 đồng. Đối chiếu giữa giá gói thầu ban đầu và giá trúng thầu thực tế, dòng vốn ngân sách tại địa phương giảm chi được 42.176.000 đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,01%).

Nguồn MSC

Dữ liệu lịch sử năng lực thể hiện, Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh (Mã số thuế: 1601741614; trụ sở đặt tại số 78 Tôn Đức Thắng, Khóm Long Thạnh A, Phường Tân Châu, An Giang) thành lập từ năm 2012, hoạt động theo mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên dưới sự điều hành của Giám đốc Nguyễn Phước Trí. Hệ thống dữ liệu ghi nhận pháp nhân này từng tham gia 231 gói thầu công trên cả nước và có kết quả trúng 94 gói thầu, chủ yếu tập trung nguồn lực thực hiện tại địa bàn tỉnh An Giang với 218 gói thầu. Tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong, doanh nghiệp này từng tham dự và trúng 3 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng đạt hơn 6,4 tỷ đồng.

Bình luận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, việc gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng đến ngày đóng thầu chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ là hiện tượng phổ biến trên hệ thống và hoàn toàn tuân thủ trình tự xử lý tình huống quy định tại pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần tiếp tục duy trì việc xây dựng hệ thống tiêu chí hồ sơ mời thầu một cách khoa học, rộng mở, nhằm khuyến khích tối đa các nguồn lực doanh nghiệp cùng tham gia tiếp cận bình đẳng.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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