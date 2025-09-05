9 trẻ em ở Gia Lai nhập viện do ngộ độc sau khi ăn thịt cóc

Ngày 5/9, UBND xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) thông tin, tại địa phương vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng khiến 9 em nhỏ nhập viện do ăn thịt cóc.

Vụ việc xảy ra vào chiều 3/9, tại thôn Mook Trang có nhiều trẻ em ăn thịt cóc. Sau khi ăn, có 9 em tuổi từ 10 đến 15 tuổi, xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở…

Có nhiều trẻ em ăn thịt cóc bị ngộ độc. Ảnh minh họa

Phát hiện vụ việc, người thân đã đưa các em đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã, sau đó được chuyển lên tuyến trên. Hiện sức khoẻ các em đã ổn định, tuy nhiên vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.

Nguyên nhân được xác định là do ngộ độc độc tố có trong gan, trứng, mật cóc – chất cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Qua vụ việc trên, UBND xã Ia Dom đã có văn bản chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thôn trưởng và ban công tác thôn trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không sử dụng cóc, trứng, gan, mật và các bộ phận khác của cóc làm thực phẩm.

Khi phát hiện trường hợp có biểu hiện bất thường sau khi ăn thịt cóc phải đưa đến cơ sở y tế ngay để tránh các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.