7 người thương vong trong vụ tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 19/7, chia sẻ với TTXVN, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu do UBND xã Thạch Quảng cung cấp, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh Bùi Văn V., công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, thực hiện sửa chữa hệ thống điện tại khu vực bể lọc phân của trang trại thì không may bị điện giật và rơi xuống hố.

Toàn cảnh trang trại lợn xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: nongnghiepmoitruong.vn

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn L. cùng một số công nhân khác lần lượt xuống ứng cứu. Tuy nhiên, trong quá trình cứu nạn, nhiều người có biểu hiện ngạt khí và gặp nạn.

Các nạn nhân sau đó được đưa ra khỏi khu vực bể lọc phân để cấp cứu. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến 5 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Thạch Quảng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Được biết, nơi xảy ra tai nạn là trang trại thuộc Dự án chăn nuôi lợn giống và lợn thương phẩm của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, đơn vị thành viên của Tập đoàn Dabaco Việt Nam.