Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thống nhất mức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Bộ Xây dựng vừa thống nhất mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu...

Thiên Tuấn

Bộ Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên một số đoạn tuyến thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã được phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHT GTĐB). Quyết định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức thu phí theo quy định, bảo đảm nguồn lực cho công tác quản lý, bảo trì, khai thác bền vững hệ thống cao tốc do Nhà nước đầu tư.

anh-chup-man-hinh-2026-02-26-luc-163807.png

Theo đó, căn cứ Nghị định số 130/2024/NĐ-CP quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác; trên cơ sở đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 1001/CĐBVN-KHTC ngày 24/02/2026, Bộ Xây dựng đã thống nhất mức thu phí đối với các đoạn tuyến, tuyến cao tốc đã được phê duyệt Đề án khai thác tài sản KCHT GTĐB.

Các tuyến cao tốc được chấp thuận mức thu phí gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây. Đây là các đoạn tuyến hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn tuyến đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, do Nhà nước đầu tư và hiện thuộc phạm vi quản lý, khai thác của ngành Đường bộ.

Trước đó, thực hiện quy định tại Nghị định số 119/2024/NĐ-CP về thanh toán điện tử giao thông đường bộ và các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về giao quản lý tài sản KCHT GTĐB, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ khu vực rà soát, tổng hợp, đề xuất mức thu phí phù hợp với điều kiện thực tế từng tuyến.

Trên cơ sở báo cáo của các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thiện phương án mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến nêu trên, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, điều kiện thu phí quy định tại Điều 3 Nghị định số 130/2024/NĐ-CP, đồng thời phù hợp với phương án khai thác tài sản KCHT GTĐB đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyet dinh so 496/QD-BXD.

Theo ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng, mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến nêu trên được thực hiện theo đúng đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 1001/CĐBVN-KHTC. Đồng thời, Bộ giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, tổ chức công khai đầy đủ mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, các trường hợp miễn, giảm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; ban hành văn bản quy định thu phí tại địa điểm thu và công khai trên Trang/Cổng thông tin điện tử của tổ chức thu phí.

Việc chấp thuận mức thu phí là bước đi quan trọng nhằm triển khai cơ chế khai thác tài sản KCHT GTĐB theo hướng minh bạch, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Nguồn thu phí sẽ góp phần tạo nguồn lực cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì, nâng cao chất lượng khai thác các tuyến cao tốc, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

#trạm thu phí #phí đường bộ #cao tốc #bắc nam #nghi sơn #diễn châu

Bài liên quan

Xã hội

Cận cảnh ô tô 21 chỗ 'nhồi' 79 người, bị phạt 225 triệu đồng

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ ô tô khách 21 chỗ chở 79 người đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngày 24/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ ô tô mang BKS 99F-003.XX về lỗi chở quá số người quy định.

Cụ thể, hồi 16h ngày 23/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lực lượng CSGT phát hiện ô tô khách mang BKS 99F-003.XX do tài xế Phạm Ngọc P. (trú tại Hà Nội) điều khiển chở quá số người quy định ở mức đặc biệt nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Xã hội

Giao thông ùn ứ sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Trưa 22/2, Cục CSGT cho biết vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Các xe ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.
Các xe ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hướng về Quốc lộ 51 thì bất ngờ xảy ra va chạm. Do các xe không giữ khoảng cách an toàn đã tông vào nhau, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn kéo dài.

Xem chi tiết

Xã hội

Cục CSGT cảnh báo tin giả về việc dừng xe để kiểm soát trên cao tốc

Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, lan truyền các thông tin sai sự thật.

Ngày 22/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, hiện một số trang trên mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều thông tin không chính xác về chính sách pháp luật an toàn giao thông và hoạt động của lực lượng CSGT như: Tăng tiền phạt về giao thông; Thông tin tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ chiến sĩ CSGT…

capture.png
Cục Cảnh sát giao thông khẳng định thông tin trên trang mạng này là tin giả.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.