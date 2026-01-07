Thông tin mới việc thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư

Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản QPPL; cập nhật, bổ sung các nội dung, chính sách mới của Luật Đường bộ năm 2024, quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác; quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ; phù hợp với mô hình tổ chức, hoạt động của các trạm thu phí đường bộ hiện nay, việc nghiên cứu, xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thu tiền sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ Xây dựng quản lý (thay thế Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021).

Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thu tiền sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ Xây dựng quản lý thể hiện một số điểm mới so với Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 trước đây.

Theo đó, bổ sung 3 định mức liên quan thanh toán điện tử giao thông đường bộ; phù hợp với mô hình tổ chức, hoạt động của các trạm thu phí đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác hiện nay như: Công tác thu tiền sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí; Công tác quản lý hợp đồng dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Xây dựng quản lý; Lợi nhuận chịu thuế tính trước cho đơn vị vận hành, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ đối với các tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Dự thảo cũng sửa đổi nội dung một số định mức nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong thực tiễn khi thực hiện và quản lý công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ Xây dựng quản lý...

Trước đó, ngày 27/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật Đường bộ; trong đó đã bổ sung quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác. Đây là một trong những chính sách mới so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008.