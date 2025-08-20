18 cao tốc dự kiến thu phí từ tháng 1/2026

Mức thu đề xuất là 1.300 đồng/km áp dụng với đường cao tốc 4 làn, có làn dừng khẩn cấp và 900 đồng/km cho cao tốc có làn dừng khẩn cấp không liên tục.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, 13 dự án cao tốc do Nhà nước đầu tư gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau sẽ được thu phí trong 7 năm kể từ ngày bắt đầu vận hành.

18 tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dự kiến sẽ thu phí từ tháng 1 năm 2026. Ảnh: N. Huyền

Trong 13 dự án này, chỉ còn 4 dự án là Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, còn lại các đoạn khác đã được thông xe.

Dự kiến, khi triển khai thu phí 13 tuyến cao tốc, sau khi trừ chi phí tổ chức, mỗi năm ngân sách sẽ thu gần 2.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề án khai thác với 5 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 được đầu tư bằng vốn ngân sách, để bắt đầu thu phí từ tháng 1/2026 gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Trước đó, tại đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất 2 mức thu phí. Trong đó mức thu 1.300 đồng/km với xe tiêu chuẩn, áp dụng với đường cao tốc đủ điều kiện thu phí gồm 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục và 900 đồng/km đối với đường cao tốc có 4 làn xe nhưng làn dừng khẩn cấp không liên tục.