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Xã hội

5 đối tượng tụ tập la hét, chửi bới để đòi nợ bị bắt khi trên đường lẩn trốn

Người dân bất an vì nhóm người thường xuyên từ đất liền ra bán đảo Hải Minh ( tổ 49, khu phố 9, phường Quy Nhơn) có các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã vào cuộc điều tra, làm rõ nhóm người có hành vi tụ tập sử dụng loa công suất lớn, la hét, chửi bới để đòi nợ tại bán đảo Hải Minh (phường Quy Nhơn).

Lực lượng Công an đã triển khai các tổ công tác chia làm nhiều mũi đã làm việc với những người liên quan, truy xét nóng các đối tượng tham gia gây rối. Tuy nhiên, các đối tượng sau khi thực hiện hành vi đã bàn bạc, thống nhất khai báo gian dối, tự xóa hết dữ liệu gây khó khăn cho công tác điều tra.

Quá trình điều tra, phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị đã khoanh vùng, xác định các đối tượng có liên quan. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát, phát hiện có 1 nhóm đối tượng bỏ trốn theo hướng Quốc lộ 1.

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5 đối tượng tụ tập dùng loa công suất lớn la hét, chửi bới để đòi nợ tại bán đảo Hải Minh. Ảnh: Văn Vinh

Khoảng ngày 13/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phối hợp cùng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) đón lõng 1 xe ô tô, khống chế 5 đối tượng tham gia gây rối ở bán đảo Hải Minh khi nhóm này đang di chuyển đến địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu xác định 5 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Duy (SN 2004), Nguyễn Trần Kỳ Sơn (SN 2004), Biện Văn Lợi (SN 2005), Nguyễn Thanh Cường (SN 2003, cùng trú tại phường Quy Nhơn) và Mai Xuân Vũ (SN 2005, trú tại phường Quy Nhơn Nam).

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Quá trình các đối tượng gây rối được người dân ghi lại. Ảnh: NDCC

Trong số này, 2 đối tượng Duy và Vũ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù (cho hưởng án treo) tại địa phương nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận xuất phát từ việc vay mượn tiền giữa anh N.T.T. (trú tại bán đảo Hải Minh) với 1 người quen của Duy nên Duy đã rủ các đối tượng trên đến bán đảo Hải Minh để đòi nợ.

Đêm 25/5/2026, Duy cùng Sơn, Lợi, Cường, Vũ và một số đối tượng khác mang theo loa kẹo kéo, đèn pin đến bán đảo Hải Minh chửi bới, quậy phá, gây ồn ào từ khoảng 20 giờ đến 23 giờ nhằm mục đích đòi nợ. Dù bị Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự tại địa phương đến nhắc nhở nhưng nhóm đối tượng tiếp tục di chuyển lên ghe rồi phát loa chửi bới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai hiện đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng và kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan Công an trình diện.

Mời bạn đọc xem video: Người đòi nợ bị người nợ chửi. Nguồn: VTV
#bán đảo Hải Minh #phường Quy Nhơn #5 đối tượng tụ tập #Phòng Cảnh sát hình sự #Công an tỉnh Gia Lai #khống chế 5 đối tượng

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