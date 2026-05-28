Bắt giám đốc Công ty Song Long cùng dàn đàn em đòi nợ kiểu xã hội đen

Công an TP HCM bắt giám đốc Công ty Đòi nợ Song Long cùng các đồng phạm do tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen

Xuân Danh

Bắt giám đốc Công ty Song Long cùng dàn đàn em đòi nợ kiểu xã hội đen Công an TP HCM triệt phá đường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ do Vũ Hoàng Long cầm đầu, bắt tạm giam 17 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 17 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Chân dung Giám đốc Công ty Đòi nợ Song Long

Theo điều tra, năm 2020, Vũ Hoàng Long (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP HCM) thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM.

Trước đó, Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê nhưng giải thể sau khi pháp luật cấm loại hình này. Tuy nhiên, Long tiếp tục chuyển sang mô hình “mua bán nợ” để che giấu hoạt động đòi nợ thuê trái phép.

Cơ quan điều tra xác định công ty của Long tổ chức hoạt động bài bản với nhiều bộ phận như pháp chế, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Tất cả dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành đều được quản lý bằng phần mềm nội bộ.

Nhóm đối tượng mua bán nợ Song Long bị bắt

Đáng chú ý, các “hợp đồng mua bán nợ” thực chất chỉ là vỏ bọc hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ ăn chia theo tỷ lệ phần trăm số tiền đòi được, dao động từ 25% đến 55%.

Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng phí thẩm định hồ sơ lên đến hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không đòi được nợ. Để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm của Công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo theo từ 2-5 người mặc đồng phục, xăm trổ đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày khiến tình hình an ninh trật tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Từ năm 2020 đến nay, công ty này được xác định đã ký khoảng 400-500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả xem video: Công an TP HCM triệt phá nhóm mua bán nợ Song Long
#đòi nợ thuê #cưỡng đoạt tài sản #Công ty Song Long #bắt giữ #TP HCM #Vũ Hoàng Long

Bắt giám đốc cùng nhóm nhân viên cưỡng đoạt 70 tỷ đồng

Lợi dụng danh nghĩa hợp đồng mua bán nợ, Đạt cùng vợ và nhóm nhân viên xăm trổ đã đe dọa, đập phá tài sản nạn nhân cưỡng đoạt 70 tỷ đồng.

Ngày 10/4, Công an TP HCM thông tin cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can gồm: Nguyễn Trung Đức (48 tuổi), Hồ Minh Đạt (54 tuổi), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt), Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng thuộc Công ty Mua bán nợ Nhất Tín
Xoá sổ băng nhóm đòi nợ thuê ở TP HCM, bắt 20 đối tượng

Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 20 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Công an TP HCM thông tin, đơn vị này phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam do đối tượng Hồ Thành Được (SN 1991, ấp Mỹ Điền, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

Từ báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm tội phạm do các đối tượng giang hồ cộm cán cầm đầu tại tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 6 đến nay, lực lượng công an đã triệt phá nhiều băng nhóm giang hồ cộm cán tại Thanh Hóa. Các đối tượng này phần lớn có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động trong nhiều lĩnh vực phi pháp như: cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, buôn bán hàng cấm, bảo kê...

Các hoạt động này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gây bức xúc trong dư luận.

