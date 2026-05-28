Triệt phá nhóm đòi nợ Song Long: Nạn nhân vẫn còn khiếp sợ

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp “mua bán nợ”, Long cùng đồng phạm tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân...

Xuân Danh

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM (PC02), sau khi hoạt động đòi nợ thuê bị pháp luật cấm, Long chuyển sang thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long tại phường Tân Sơn Nhất để tiếp tục hoạt động bằng hình thức “mua bán nợ”. Tuy nhiên, các hợp đồng mua bán nợ chỉ mang tính chất giả cách nhằm che giấu hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

kto-tl_anh-1.png
Chân dung giám đốc Công ty Song Long

Công ty này tổ chức hoạt động khép kín với nhiều bộ phận như pháp chế, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng, kế toán, kỹ thuật… Từng khoản nợ đều được phân công người theo dõi, xác minh nơi ở, tài sản và xây dựng phương án gây áp lực đối với con nợ. Toàn bộ hoạt động được quản lý bằng phần mềm nội bộ.

Cơ quan điều tra xác định các “Hợp đồng mua bán nợ” chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được với tỷ lệ từ 25% đến 55%. Khách hàng còn phải đóng thêm “phí thẩm định hồ sơ” lên tới hàng chục triệu đồng, kể cả khi không thu hồi được nợ.

kto-tl_anh-2.png
Nhóm đối tượng mua bán nợ Song Long bị bắt

Để ép buộc bị hại trả tiền, các nhóm đòi nợ thường sử dụng nhiều ô tô dán logo công ty, chở theo từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, xăm trổ đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người vay. Các đối tượng liên tục tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày nhằm gây hoang mang, áp lực tinh thần.

Trong vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa A.D ở phường Tân Thới Hiệp, ông T.Q.D. có phát sinh tranh chấp với ông H.H.L số tiền hơn 5 tỷ đồng; cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để “bán nợ”. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở này.

kto-tl_anh-3.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo hồ sơ điều tra, các nhóm đòi nợ nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng, cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù bị công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài.

Ở vụ việc khác liên quan bà K.T.K.O tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của công ty Song Long cũng sử dụng phương thức tương tự: thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi trả nợ.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, thu về hơn 100 tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hợp đồng mua bán nợ, hồ sơ pháp lý, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Hoàng Long cùng 16 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật. Mọi hành vi núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Bắt giám đốc Công ty Song Long cùng dàn đàn em đòi nợ kiểu xã hội đen

Công an TP HCM bắt giám đốc Công ty Đòi nợ Song Long cùng các đồng phạm do tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen

Bắt giám đốc Công ty Song Long cùng dàn đàn em đòi nợ kiểu xã hội đen Công an TP HCM triệt phá đường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ do Vũ Hoàng Long cầm đầu, bắt tạm giam 17 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 17 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng dùng trò bẩn để đòi nợ ở Đồng Tháp

Khi người vay chậm trả tiền, nhóm đối tượng cho vay “lãi nặng” đã ném chai bia, chất bẩn và tạt sơn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép…

Ngày 07/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can, gồm: Phạm Xuân Chiều (SN: 1992); Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992); Trần Thế Tiến (SN 1995); Lê Đức Kiên (SN: 2000); Trần Duy Ngọc (SN 1990) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và mở rộng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội khác của các bị can.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng đã có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Cụ thể, bị hại vay 03 triệu đồng, thời gian góp trong 25 ngày, mỗi ngày góp 150 ngàn đồng. Khi giao tiền cho vay, các bị can giữ lại 150 ngàn tiền phí vay và 300.000đ tiền góp trước 02 ngày.

Xã hội

Bị xử phạt vì chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an

Nam thanh niên ở Nghệ An lên mạng tìm số điện thoại và thực hiện việc chuyển hướng cuộc gọi từ số thuê bao của mình sang số đường dây nóng của Bộ Công an.

Ngày 2/12, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt P.V.H. 7,5 triệu đồng về hành vi “Thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật”.

Thời gian qua, đường dây nóng của Bộ Công an nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các công ty tài chính và các ứng dụng cho vay tiền online gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của lực lượng công an nhất là công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm của người dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An đã thành lập tổ công tác nhanh chóng xác minh, làm rõ.

