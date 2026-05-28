Triệt phá nhóm đòi nợ Song Long: Nạn nhân vẫn còn khiếp sợ

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM (PC02), sau khi hoạt động đòi nợ thuê bị pháp luật cấm, Long chuyển sang thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long tại phường Tân Sơn Nhất để tiếp tục hoạt động bằng hình thức “mua bán nợ”. Tuy nhiên, các hợp đồng mua bán nợ chỉ mang tính chất giả cách nhằm che giấu hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Chân dung giám đốc Công ty Song Long

Công ty này tổ chức hoạt động khép kín với nhiều bộ phận như pháp chế, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng, kế toán, kỹ thuật… Từng khoản nợ đều được phân công người theo dõi, xác minh nơi ở, tài sản và xây dựng phương án gây áp lực đối với con nợ. Toàn bộ hoạt động được quản lý bằng phần mềm nội bộ.

Cơ quan điều tra xác định các “Hợp đồng mua bán nợ” chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được với tỷ lệ từ 25% đến 55%. Khách hàng còn phải đóng thêm “phí thẩm định hồ sơ” lên tới hàng chục triệu đồng, kể cả khi không thu hồi được nợ.

Nhóm đối tượng mua bán nợ Song Long bị bắt

Để ép buộc bị hại trả tiền, các nhóm đòi nợ thường sử dụng nhiều ô tô dán logo công ty, chở theo từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, xăm trổ đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người vay. Các đối tượng liên tục tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày nhằm gây hoang mang, áp lực tinh thần.

Trong vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa A.D ở phường Tân Thới Hiệp, ông T.Q.D. có phát sinh tranh chấp với ông H.H.L số tiền hơn 5 tỷ đồng; cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để “bán nợ”. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở này.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo hồ sơ điều tra, các nhóm đòi nợ nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng, cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù bị công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài.

Ở vụ việc khác liên quan bà K.T.K.O tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của công ty Song Long cũng sử dụng phương thức tương tự: thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi trả nợ.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, thu về hơn 100 tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hợp đồng mua bán nợ, hồ sơ pháp lý, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Hoàng Long cùng 16 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật. Mọi hành vi núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

