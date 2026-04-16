Xử phạt người chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng của công an

Bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ, thanh niên ở Thanh Hóa đã chuyển tiếp toàn bộ cuộc gọi sang đường dây nóng của công an. 

Ngày 15/4, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa xử phạt hành chính đối với Đ.H.A.(SN 1992, trú xã Hồ Vương) về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật, với số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an làm việc với nam thanh niên có hành vi vi phạm.

Theo công an, nam thanh niên này đã vay 20 triệu đồng thông qua hàng chục ứng dụng (App) trên mạng. Đến hạn, do không có khả năng trả nợ nên Đ.H.A liên tục bị các đối tượng đòi nợ gọi điện thoại gây áp lực.

Bị làm phiền bởi nhiều cuộc gọi đòi nợ từ các ứng dụng vay tiền, thanh niên này đã sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi và “đẩy” toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Công an xác định hành vi của nam thanh niên khiến đường dây nóng tiếp nhận nhiều cuộc gọi không liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động trực ban, tiếp nhận tố giác, tin báo về và công tác phục vụ quần chúng nhân dân.

Công an khuyến cáo việc tự ý chuyển cuộc gọi đến cơ quan, tổ chức mà không được sự đồng ý, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Phạm Trường/ Tiền Phong
Xã hội

Bị xử phạt vì chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an

Nam thanh niên ở Nghệ An lên mạng tìm số điện thoại và thực hiện việc chuyển hướng cuộc gọi từ số thuê bao của mình sang số đường dây nóng của Bộ Công an.

Ngày 2/12, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt P.V.H. 7,5 triệu đồng về hành vi “Thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật”.

Thời gian qua, đường dây nóng của Bộ Công an nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các công ty tài chính và các ứng dụng cho vay tiền online gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của lực lượng công an nhất là công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm của người dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An đã thành lập tổ công tác nhanh chóng xác minh, làm rõ.

