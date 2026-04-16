Xử phạt người chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng của công an

Bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ, thanh niên ở Thanh Hóa đã chuyển tiếp toàn bộ cuộc gọi sang đường dây nóng của công an.

Ngày 15/4, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa xử phạt hành chính đối với Đ.H.A.(SN 1992, trú xã Hồ Vương) về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật, với số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an làm việc với nam thanh niên có hành vi vi phạm.

Theo công an, nam thanh niên này đã vay 20 triệu đồng thông qua hàng chục ứng dụng (App) trên mạng. Đến hạn, do không có khả năng trả nợ nên Đ.H.A liên tục bị các đối tượng đòi nợ gọi điện thoại gây áp lực.

Bị làm phiền bởi nhiều cuộc gọi đòi nợ từ các ứng dụng vay tiền, thanh niên này đã sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi và “đẩy” toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Công an xác định hành vi của nam thanh niên khiến đường dây nóng tiếp nhận nhiều cuộc gọi không liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động trực ban, tiếp nhận tố giác, tin báo về và công tác phục vụ quần chúng nhân dân.

Công an khuyến cáo việc tự ý chuyển cuộc gọi đến cơ quan, tổ chức mà không được sự đồng ý, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.