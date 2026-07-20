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Số hóa - Xe

3 thiết bị công nghệ giúp nhà sạch hơn mỗi ngày

Từ kiểm tra chất lượng nước đến làm sạch nệm và vệ sinh kính mắt, những thiết bị công nghệ nhỏ gọn này giúp việc chăm sóc không gian sống trở nên dễ dàng hơn.

Thiên Trang (TH)

Giữ nhà cửa sạch sẽ không chỉ dừng lại ở việc lau sàn hay hút bụi hằng ngày. Nhiều vị trí như nguồn nước sinh hoạt, giường nệm hoặc các vật dụng cá nhân vẫn có thể tích tụ bụi bẩn, cặn bám và vi khuẩn mà mắt thường khó phát hiện. Nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ gia dụng, người dùng có thể kiểm tra hoặc vệ sinh những khu vực này nhanh chóng ngay tại nhà. Dưới đây là ba sản phẩm đáng chú ý dành cho những ai yêu thích không gian sống sạch sẽ và muốn chăm sóc đồ dùng cá nhân hiệu quả hơn.

Bút đo chất lượng nước Joyroom JoyLife JWT11

Một trong những thiết bị hữu ích là bút đo chất lượng nước Joyroom JoyLife JWT11. Với kích thước nhỏ gọn, sản phẩm cho phép kiểm tra nhanh chỉ số TDS (Total Dissolved Solids - tổng lượng chất rắn hòa tan) chỉ bằng cách nhúng đầu cảm biến vào nước. Sau vài giây, màn hình LCD sẽ hiển thị kết quả để người dùng dễ dàng theo dõi chất lượng nước sau máy lọc hoặc so sánh giữa nhiều nguồn nước khác nhau. Thiết bị còn hỗ trợ tự động bù nhiệt nhằm tăng độ chính xác của phép đo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ số TDS không phản ánh trực tiếp nước có an toàn để uống hay không, bởi đây chỉ là thông số thể hiện lượng chất rắn hòa tan. Dù vậy, việc theo dõi TDS định kỳ vẫn là cách đơn giản để kiểm tra hiệu quả hoạt động của hệ thống lọc nước và phát hiện những thay đổi bất thường theo thời gian.

Máy hút bụi giường nệm Jetzt V10 Pro

Không gian nghỉ ngơi cũng là nơi cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn so với việc chỉ thay ga trải giường định kỳ. Máy hút bụi giường nệm Jetzt V10 Pro được thiết kế chuyên dụng để làm sạch các bề mặt vải như nệm, gối hay sofa - những nơi dễ tích tụ bụi mịn, tóc, lông thú cưng và tế bào da chết. Thiết bị sử dụng động cơ công suất lớn kết hợp lực hút mạnh nhằm loại bỏ bụi bẩn nằm sâu trong sợi vải. Bên cạnh đó, cơ chế đập rung giúp làm tơi các hạt bụi bám lâu ngày, từ đó nâng cao hiệu quả làm sạch. Theo công bố của nhà sản xuất, máy còn được trang bị đèn UV và chế độ sấy nhiệt nhằm hỗ trợ vệ sinh bề mặt. Thiết kế sử dụng nguồn điện trực tiếp giúp máy duy trì lực hút ổn định trong suốt quá trình hoạt động, phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ, người bị dị ứng hoặc nuôi thú cưng.

Bên cạnh các bề mặt lớn, nhiều vật dụng nhỏ như kính mắt, trang sức, đồng hồ hay đầu dao cạo cũng thường tích tụ bụi bẩn ở những khe hẹp mà khăn lau thông thường khó xử lý. Máy làm sạch bằng sóng siêu âm EraClean GA03 mang đến giải pháp tiện lợi cho nhóm đồ dùng này. Công nghệ sóng siêu âm tạo ra hàng triệu bọt khí siêu nhỏ trong nước, sau đó các bọt khí vỡ ra tạo lực tác động giúp đánh bật dầu mỡ, cặn bẩn và bụi bám trên bề mặt cũng như trong các chi tiết nhỏ. Người dùng chỉ cần đổ nước vào khoang chứa, đặt vật dụng cần vệ sinh rồi khởi động máy. Sau vài phút, nhiều món đồ sẽ được làm sạch mà không cần dùng bàn chải hay hóa chất mạnh. Tuy nhiên, với những vật liệu đặc biệt hoặc phụ kiện có cấu tạo phức tạp, người dùng nên tham khảo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi sử dụng phương pháp làm sạch bằng sóng siêu âm.

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Máy làm sạch bằng sóng siêu âm EraClean GA03

Sự phát triển của công nghệ không chỉ mang đến những thiết bị điện tử thông minh mà còn giúp việc chăm sóc sức khỏe và vệ sinh trong gia đình trở nên thuận tiện hơn. Một chiếc bút đo TDS giúp theo dõi nguồn nước, máy hút bụi chuyên dụng giữ nệm luôn sạch sẽ, còn máy làm sạch sóng siêu âm hỗ trợ vệ sinh các vật dụng nhỏ chỉ trong vài phút. Dù không thay thế hoàn toàn các phương pháp làm sạch truyền thống, những thiết bị này có thể trở thành trợ thủ đắc lực, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng không gian sống mỗi ngày.

#công nghệ gia dụng #làm sạch #bút đo nước #máy hút bụi #sóng siêu âm #chăm sóc nhà cửa

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