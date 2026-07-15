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Số hóa - Xe

Miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô đến 28/2/2027

Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ miễn lệ phí trước trước bạ môtô và xe gắn máy, cấp đổi GPLX, giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô từ nay đến 28/2/2027.

Thảo Nguyễn
Video: Miễn lệ phí trước bạ lần đầu với ôtô điện đến hết 2030 (Theo: ANTV).

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.22 về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, trong đó đưa ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tài khoản định danh điện tử.

Nghị quyết cũng quy định liên quan tới khai lệ phí trước bạ/miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (LPTB) đối với trường hợp nộp lần thứ 2 trở đi.

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Miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô đến 28/2/2027.

Cụ thể, đối với ôtô, giảm 50% mức mức thu LPTB đối với xe khi đăng ký quyền sở hữu (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ). Theo mức thu thông thường, ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lần thứ 2 trở đi là 2% trên giá giá trị xe tính lệ phí trước bạ.

Tương tự, Nghị quyết mới cũng áp dụng giảm 100% mức thu LPTB đối với môtô và xe gắn máy khi đăng ký quyền sở hữu (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ). Áp dụng đối với trường hợp nộp từ lần 2 trở đi.

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Để được hưởng các chính sách này, công dân cần đáp ứng một trong các điều kiện: đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân...

Để được hưởng các chính sách này, công dân cần đáp ứng một trong các điều kiện: đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản.

Nghị quyết cũng quy định nhiều trường hợp được miễn lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Cụ thể, người dân đã tích hợp Giấy chứng nhận đăng ký xe và đầy đủ 5 loại giấy tờ cơ bản trên VNeID, khi thực hiện đăng ký cấp mới, cấp đổi, cấp lại hoặc đăng ký tạm thời phương tiện qua dịch vụ công trực tuyến sẽ được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

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Nghị quyết mới cũng quy định nhiều trường hợp được miễn lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Bên cạnh đó, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, đã tích hợp đầy đủ 5 loại giấy tờ cơ bản trên VNeID và thực hiện cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến cũng được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ.

Theo nghị quyết, công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân, được tiếp cận các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trên môi trường số. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử và dịch vụ xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý xác nhận chủ thể đã thực hiện và chấp thuận giao dịch.

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Danh mục thông tin giấy tờ thiết yếu của công dân (Phụ lục 1 Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP).

Chính phủ nhấn mạnh các chính sách khuyến khích này không làm hạn chế quyền lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính của người dân theo quy định của pháp luật.

Theo nghị quyết, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) là cơ quan chủ quản, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử, đồng thời quản lý, phát triển ứng dụng VNeID. Hệ thống được đầu tư bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng giao dịch lớn.

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